Grande paura per Eros Ramazzotti: il cantante seguito da un uomo in aeroporto [VIDEO]

Eros Ramazzoti seguito da un uomo in aeroporto: chi è?

Dopo la vacanza insieme alla figlia Aurora e il genero Goffredo Cerza, Eros Ramazzotti è ripartito alla grande per il suo nuovo tour. Nel frattempo il cantante romano ha rilasciato un’intervista a Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini.

Ma nelle ultime ore, attraverso le Stories del suo profilo Instagram, l’artista ha fatto vedere ai follower di trovarsi all’interno di un aeroporto. Fin qui nulla di strano se non fosse che l’ex di Michelle Hunziker ha un uomo tallonato alle sue spalle che lo segue sempre.

Le vacanze e le parole sulla famiglia: l’intervista al magazine Chi

Intervistato dal settimanale Chi, Eros Ramazzotti ha parlato delle sue ultime vacanze, Santo Natale e Capodanno ai tropici. Il cantante non era da solo infatti al suo fianco c’erano pure Aurora e Goffredo. Inoltre ha parlato del suo rapporto con i tre figli nonostante i due divorzi alle spalle.

Soprattutto l’attenzione si è focalizzata sulla modella Marica Pellegrinelli. Menzionando quest’ultima l’artista capitolino ha detto che, nonostante la separazione il loro rapporto è basato sul rispetto. Per questa ragione, come glielo hanno trasmesso i suoi genitori ora vuole fare la stessa cosa con le figlie. Ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata su qualcos’altro.

Eros Ramazzotti svela chi è la persona che lo segue: il video

Come anticipato prima, attraverso una Storia su Instagram, Eros Ramazzotti ha detto ai sui follower di avere molta paura. Per quale ragione? Perché un uomo alto e robusto lo seguiva costantemente in ogni luogo lui si recasse.

C’è da dire, però, che la persona in questione si è fatto vedere col sorriso, dopo che si è reso conto che l’ex di Michelle Hunziker stava realizzando una clip ironica per tutti coloro che lo seguono sul social. Infatti l’uomo alle spalle dell’artista romano altro non è che uno dei membri del suo staff. Ecco il video in questione che abbiamo grazie a Meteoweek: