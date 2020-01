Grande Fratello Vip: nuova frecciatina di Sonia Pattarino all’ex fidanzato Ivan Gonzalez

Sonia Pattarino ha lanciato un’altra sottile frecciatina al suo ex fidanzato Ivan Gonzalez, concorrente del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: Ivan ha deciso di non parlare di Sonia

Il pubblico affezionato a Uomini e Donne è rimasto davvero sorpreso dal comportamento di Ivan Gonzalez. Il modello spagnolo è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip e nel video di presentazione ha detto che le donne lo scelgono sempre ma lui non ha ancora scelto nessuna.

Le sue parole vanno contro alla sua esperienza televisiva a Uomini e Donne. Infatti, Ivan ha fatto il tronista e alla fine ha deciso di scegliere Sonia Pattarino. Con lei ha avuto una relazione di sette mesi.

Dai social sembrava che fossero molto uniti, che la loro storia fosse passionale e anche molto seria dal momento che lei stava spesso a Madrid e aveva iniziato un corso di spagnolo. Tuttavia, ben presto le cose sono cambiate. L’ex corteggiatrice ha lamentato una lontananza da parte di Ivan perché concentrato sulla sua carriera.

La storia è finita e sembra che i due non siano rimasti in buoni rapporti. Durante queste settimane di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip Ivan non ha ancora parlato di Sonia, se non sottovoce e cercando di non far capire che stava parlando di lei.

La frecciatina social di Sonia

Qualche ora fa, chi stava seguendo la diretta del GF Vip si è accorto che Ivan stava parlando di una sua ex fidanzata con la quale ha fatto un viaggio a Bali. Pare che questo viaggio, però, sia stato rovinato dalle continue liti. Gli utenti hanno iniziato a contattare Sonia dicendole che Ivan stava parlando di lei, ma l’ex corteggiatrice ha replicato immediatamente.

Sonia ha chiesto a chi la segue: ma come vi può venire in mente che Ivan possa parlare di Sonia? Poi l’influencer ha smentito di essere lei la ragazza dei racconti in quanto non è mai stata a Bali con l’ex tronista. (Continua dopo la foto)

Insomma, che cosa ne pensate di questa storia? Perché Ivan ha deciso di non parlare più di Sonia? Ci sarà un confronto tra loro o anche Sonia deciderà di cancellare questo capitolo della sua vita?