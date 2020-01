‘Mi vogliono fare fuori…’: Mara Venier, il disperato appello a Striscia la Notizia per il deepfake

Il deepfale a Striscia la Notizia crea scompiglio

Come accennato nei precedenti articoli, Mara Venier è una delle protagoniste assolute dei deepfake realizzati da Striscia la Notizia. L’esperimento fatto qualche settimana fa è talmente piaciuto al pubblico di Canale 5 al punto che Antonio Ricci ha deciso di proporlo altre volte.

Ovviamente si tratta dell’imitatrice Francesca Manzini a cui, tramite un programma, viene applicata sopra il viso della vera conduttrice veneziana. Qualche giorno fa, addirittura, Ficarra e Picone hanno annunciato una rubrica fissa della padrona di casa di Domenica In. Ma se nel nostro Paese ridiamo per la finta Mara, persone residenti in Australia non l’hanno presa bene. Il motivo?

Mara Venier riceve insulti dall’Australia

La scorsa settimana la conduttrice di Domenica In ha ricevuto un nuovo Tapiro D’oro da parte dello storico inviato Valerio Staffelli. Ma per quale ragione? Ci sono stati dei telespettatori che hanno creduto in toto al contenuto dell’ultimo deepfake mandato in onda dal tg satirico Striscia la Notizia. Nel filmato in questione, la sua imitatrice Francesca Manzini ‘maltratta’ un koala prendendolo a calci.

Ricordiamo che da settimane quel Continente è stato in parte distrutto a causa di numerosi incendi, uccidendo circa 1 miliardo di animali. A Durante la consegna dell’ambito premio l’artista veneta ha detto di non essere lei quella del deepfake. Poi tornando seria ha detto che in Australia le vogliono fare la pelle. Cosa accadrà negli altri video che verranno trasmessi nelle prossime settimane?

Le dichiarazioni di Enzo Iacchetti

Nel frattempo continua la programmazione di Striscia la Notizia guidata dalla coppia palermitana Ficarra e Picone. I due attori sono subentrati dopo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e vi rimarranno fino a metà aprile.

E a proposito di quest’ultimo, ieri ha fatto un’intervista in cui ha fatto delle rivelazioni davvero inedite. In pratica il conduttore del tg satirico ha detto che ha pochissimi amici, e quelli che ha non fanno parte del mondo dello spettacolo. Tra questi rientra il suo storico collega Ezio.