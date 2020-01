Un Posto al Sole, arriva la brutta notizia: addio ad un volto storico della serie di Rai Tre [FOTO]

Upas perde un grande protagonista

Arriva una notizia poco positiva per i telespettatori di Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più longeva della televisione italiana. Dopo gli spoiler diffuse settimane fa, oggi arriva la conferma: uno storico protagonista ha lasciato la serie ambientata a Napoli. Di chi si tratta?

L’attore in questione è Davide Devenuto che ricopre i panni di Andrea. Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vederlo lo scorso autunno in una serie Taodue di grande successo, ovvero Rosy Abate – La Serie 2 con Giulia Michelini.

Davide Devenuto dice addio a Un Posto al Sole

Ultimamente, nelle interviste realizzate per diversi magazine, Davide Devenuto aveva fatto intuire ai lettori che agli inizi del 2020 avrebbe ancora ancora girato alcuni episodi di Un Posto al Pole. Detto fatto, infatti tra qualche tempo vedremo la messa in onda di tali puntate, ma siamo a conoscenza da tempo che il noto attore ha scelto di lasciare lo sceneggiato napoletano dopo tanti anni in cui vi è protagonista.

In poche parole le scene con Andrea che vedremo tra circa un mese purtroppo saranno le ultime. Upas dice addio ad uno dei volti di punta della serie di Rai Tre. Naturalmente al momento non sappiamo come uscirà di scena il suo personaggio e cosa accadrà di preciso affinché Andrea e Arianna prendano due strade differenti. Tutto questo lo scopriremo prossimamente grazie agli spoiler.

La festa d’addio per Davide Devenuto

Di recente Patrizio Rispo, attraverso delle Stories su Instagram, si è visto una festa organizzata sul set di Un Posto al Sole per salutare Davide Devenuto nel suo ultimo giorno di riprese della soap opera partenopea.

L’interprete al cast artistico e tecnico di Upas per l’occasione ha ringraziato dicendo che è stata un’esperienza meravigliosa. Poi ha aggiunto altre righe per salutare il suo caro amico. Un po’ triste per il suo addio, ma anche orgoglioso per aver lavorato per anni al suo fianco. Infine gli ha augurato un in bocca al lupo.