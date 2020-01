Eros Ramazzotti, beccato con la bella Miss Russia (FOTO)

Grandi novità di cuore per Eros Ramazzotti che si fa fotografare e riprendere insieme alla bella Miss Russia

Uno dei cantanti più amati di tutta Italia, Eros Ramazzotti mostra ai paparazzi un bel feeling con Miss Russia. I due sono davvero molto belli insieme e dopo la fine della storia con Marica Pellegrinelli nel 2019, per lui il 2020 inizia nel migliore dei modi.

Infatti, è stato notato insieme alla bella Miss Russia. Si tratta di Tatiana Kotova di 35 anni, cantante, attrice e modella russa. I due si sono incontrati quando avevano portato con se i figli in vacanza alle Maldive.

Ramazzotti ha visto che la Miss è davvero molto bella e di conseguenza, tra i due è nato subito un rapporto speciale. Insieme formano una bella coppia. Dopo la fine del matrimonio durato 10 anni con la bella Marica Pellegrinelli, adesso Eros è pronto a nuovi amori. (Continua dopo la foto)

La situazione sentimentale di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti, non ha mai nascosto quelli che sono i suoi rapporti interpersonali. Anzi, ogni volta che c’è stata qualche cosa da rispondere anche in merito alla fine della sua storia è sempre stato molto chiaro. Ha difeso molto l’ex compagna Marica Pellegrinelli dagli attacchi che ricevuto sui social quando subito è venuta fuori la storia che la sua ex moglie aveva con Charley Vezza.

Eros, rimasto solo, in questi mesi ha fatto parlare di sé in diverse occasioni. Innanzitutto, quando gli venne attribuito un flirt con Carolina Stramare, Miss Italia. La ragazza alla fine della sua storia con l’ex, era stata vista accanto ad Eros ma lui aveva subito smentito una relazione.

Un ballo caliente con Miss Russia

Adesso però Eros Ramazzotti sembra aver trovato la sua felicità insieme alla 35enne. I due sono stati ripresi anche in una fotografia che si vede sui social network e che ha subito raccolto un sacco di “mi piace”.

Infatti, avevano fatto emergere un feeling speciale, nel corso di un ballo che si teneva in vacanza. Lei con il suo abito lungo arancione e lui che la guarda soddisfatto. Probabilmente tra i due sta nascendo un nuovo rapporto ed è probabile che ci saranno delle novità.

La bellissima 35enne ha vinto Miss Russia nel 2006 ed inoltre, si è classificata a dei buoni livelli anche in altri concorsi di bellezza internazionali, come Miss Mondo 2007 e Miss Universo 2007. Insomma, adesso potrebbe esserci una nuova storia d’amore in arrivo però uno dei cantanti più amati in tutta Italia!