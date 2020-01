Luigi Favoloso ospite da Barbara D’Urso? Il retroscena inedito sulla “finta” scomparsa

Da settimane, ormai, non si sta facendo altro che parlare della scomparsa inspiegabile di Luigi Favoloso e a trattare l’argomento ci ha pensato, come sempre, anche Barbara D’Urso. Proprio per tale ragione, da alcune ore su Dagospia, si vocifera che l’ex di Nina Moric possa chiudere il cerchio della “finta” sparizione proprio da lei.

Nel dettaglio, questa indiscrezione del giornalista Alberto Dandolo chiarisce che l’ex gieffino potrebbe prendere parte alla prossima puntata di Live non è la D’Urso di domenica 26 gennaio.

L’indiscrezione di Dagospia su Luigi Favoloso

Molti programmi e siti di gossip e cronaca hanno trattato l’intricata vicenda relativa alla scomparsa dell’ex di Nina Moric. La madre di Favoloso ha ribadito, in un primo momento, di essere profondamente spaventata per non ricevere notizie da suo figlio. Nina, invece, ha sempre mantenuto la calma ritenendo che la scomparsa fosse solo una messinscena. La modella croata, inoltre, ha anche accusato il suo ex di aver aggredito fisicamente sia lei sia suo figlio Carlos.

A parere della donna, dunque, il suo ex potrebbe aver deciso di sparire proprio allo scopo di evitare di affrontare legalmente la questione. Nel frattempo, però, Barbara D’Urso ha dato luogo ad un’inchiesta su Luigi Favoloso da cui è emerso che il ragazzo possa essere in Svizzera. Alcune foto, infatti, lo immortalerebbero in giro per la città in modo incappucciato per non farsi riconoscere.

L’ex della Moric da Barbara D’Urso

In queste ore, quindi, si vocifera che questa storia possa essere definitivamente chiusa proprio nei salotti di Lady Cologno, nel caso specifico, a Live non è la D’Urso. Luigi Mario Favoloso, quindi, domenica prossima potrebbe confrontarsi con le 5 sfere nel programma da Barbara D’Urso. Sul sito Dagospia, inoltre, la scomparsa del vip è stata definita “finta”.

Questo, dunque, confermerebbe le accuse della Moric in merito alla poca fondatezza della preoccupazione della madre del suo ex fidanzato. Ad ogni modo, i fan adesso si stanno domandando chi potrebbe mai sedersi all’interno delle pericolosissime 5 sfere. Ebbene, non ci resta che attendere la puntata di domenica prossima per scoprirlo.