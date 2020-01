Il Paradiso delle signore trama 24 gennaio: Cosimo nasconde un segreto, arriva Lorena

L’ultima puntata della settimana de Il Paradiso delle signore, quella di venerdì 24 gennaio, sarà molto movimentata. Questo episodio sarà caratterizzato dall’ingresso in scena di una nuova figura: Lorena Mascoli. Lei è una donna giovane e avvenente che farà a Vittorio un’interessante proposta.

In tale occasione, però, si assisterà anche all’ingresso in sala operatoria di Federico. Il giovane Cattaneo riuscirà a recuperare l’uso delle gambe? Inoltre, Gabriella incomincerà a notare uno strano comportamento in Cosimo e, parlando inaspettatamente con la madre del giovane, vedrà confermare i suoi presentimenti.

Anticipazioni Paradiso delle signore: il segreto di Cosimo

Venerdì 24 gennaio, al Paradiso delle signore, vedremo una Silvia profondamente preoccupata. La donna non è affatto d’accordo al fatto che suo figlio voglia sottoporsi all’operazione chirurgica. La sua disperazione sarà estrema, al punto che proverà a trovare confronto grazie ad altre mamme che si trovano nella sua stessa condizione. Agnese, dal canto suo, consiglierà ad Armando di stare molto vicino a Luciano Cattaneo in questo momento difficile.

In seguito, vedremo che Cosimo incomincerà ad assumere un atteggiamento alquanto strano al lavoro. Gabriella non potrà fare a meno di rendersi conto delle anomalie nel suo comportamento e si farà delle domande. La fanciulla, poi, incontrerà per caso la signora Delfina, madre del Bergamini e, dopo una conversazione con lui, avrà conferma dei suoi sospetti.

Trama 24 gennaio: Federico si opera, Lorena crea scompiglio

L’attenzione, poi, si sposterà nuovamente sulla famiglia Cattaneo. Federico, ormai deciso a fare l’intervento, si accingerà ad entrare nella sala operatoria. Tutta la sua famiglia sarà in trepidante attesa dell’esito finale. L’episodio del 24 gennaio, infine, si concluderà con l’arrivo di Lorena Mascoli al Paradiso delle signore. La ragazza è un’attrice di fotoromanzi, la quale mostrerà subito di essere una persona sicura di sé e molto affascinante.

La sua apparizione sarà accompagnata anche dalla presenza del suo agente. Quest’ultimo, non perderà occasione per raggiungere Vittorio Conti e fargli un’interessante proposta lavorativa. Cosa deciderà di fare il direttore del grande magazzino? Accoglierà questa nuova sfida oppure no? Nel frattempo, vi anticipiamo che il ruolo di Lorena assumerà una rilevanza importante specie per quanto riguarda la relazione clandestina tra Roberta e Marcello.