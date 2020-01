Valeria Marini attacca Alfonso Signorini: “Questo non è rispetto”: retroscena sul GF VIP

Ieri sera, mercoledì 22 gennaio, Valeria Marini è stata ospite nel programma CR4 di Piero Chiambretti ed ha sparato a zero contro Alfonso Signorini. Nel caso specifico, la showgirl ha commentato la sua apparizione al GF VIP per confrontarsi con Rita Rusic. Ebbene, in merito a questa tematica la protagonista non ha potuto fare a meno di notare un comportamento errato da parte del conduttore.

A suo avviso, infatti, le parole pronunciate da Antonio Zequila e Antonella Elia contro di lei durante l’ultima messa in onda del reality sono state davvero molto pesanti. Per questo necessitavano di un intervento da parte del giornalista, cosa che non è avvenuta. Proprio per tale ragione, la sua conduzione è stata giudicata incoerente.

Le offese contro la Marini

Tutti i telespettatori hanno notato i commenti poco carini che la Elia e Zequila pronunciarono contro la showgirl. I due la definirono grassa e brutta con un linguaggio davvero molto scurrile. Su Twitter, i vari utenti fecero notare la cosa e si scagliarono contro il conduttore per non aver fatto nulla per impedire tutto ciò.

Dopo l’espulsione di Salvo Veneziano e il relativo processo a cui è stato dato luogo, tutti i telespettatori si aspettavano che il GF VIP avrebbe preso una posizione alquanto intransigente contro le offese e le mancanze di rispetto.

Valeria attacca Alfonso Signorini

A quanto pare, però, vengono adoperati due pesi e due misure, Valeria Marini, infatti, da Piero Chiambretti si è scagliata contro Alfonso Signorini alludendo alla sua incoerenza. La showgirl, infatti, ha detto che il conduttore stia affrontando dei temi molto seri durante il suo percorso. Tuttavia, come si è comportato con lei nella scorsa puntata ha infranto completamente quanto professato fino a quel momento.

Il web appoggia la showgirl

Per la showgirl è stata una vera e propria mancanza di rispetto da parte del conduttore non redarguire i due concorrenti che l’hanno pesantemente offesa. A concordare con il punto di vista di Valeria Marini ci sono anche moltissimi telespettatori che, infatti, hanno accusato Alfonso Signorini. Per il momento, però, quest’ultimo non si è ancora difeso da tutte queste accuse.