Grande Fratello Vip: Pago ripensa a Serena, le parole del cantautore

Pago ha parlato a lungo di Serena nella Casa del Grande Fratello Vip. Ecco quali sono i suoi pensieri sull’ex compagna

Grande Fratello Vip: Serena vuole tornare con Pago

Ricorderete che Pago e Serena Enardu hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip qualche mese fa. La coppia aveva una relazione da sette anni, ma Serena lamentava una certa monotonia e non voleva più quella situazione.

Nel villaggio, infatti, si è lasciata andare alla conoscenza con il tentatore Alessandro Graziani e Pago ne ha sofferto molto. Nonostante tutto lui era pronto a ricominciare, ma lei ha detto di non amarlo più.

Invece, nei mesi successivi Serena ha fatto un passo indietro. Ha cercato Pago più volte e poi si è anche presentata al Grande Fratello Vip chiedendogli un’altra possibilità. Il cantautore era molto confuso, combattuto tra il sentimento che prova per lei e la testa che gli dice di andare avanti. Il pubblico ha anche votato per far rimanere l’ex tronista in Casa una settimana ma l’esito è stato negativo.

Le parole di Pago su Serena

Nel daytime di mercoledì 22 gennaio di Canale 5 Pago era molto pensieroso e malinconico. Il cantautore in confessionale ha ammesso di pensare sempre a Serena e che le parole che lei gli ha detto, quando ha avuto il confronto con lui, gli rimbombano in testa.

Sono parole che vuole sentire una volta uscito dal reality o vuole sentire qualcos’altro? Pacifico (questo il suo vero nome) non vuole tornare con Serena e poi essere tormentato da quello che ha vissuto a Temptation Island Vip, però il sentimento per lei c’è ancora ed è molto forte.

Parlando con Fernanda Lessa di Serena, lei lo ha invitato a chiederle di sposarlo e Pago si è lasciato andare ad una fragorosa risata scherzando sul fatto che lei possa dire anche di no. Secondo Fernanda loro due dovrebbero tornare insieme perché li lega ancora un amore, ma Pacifico che cosa deciderà di fare? Questa esperienza gli servirà per prendere una decisione definitiva?

Serena pronta ad aspettare

Nel frattempo Serena è molto attiva sui social e ha detto a tutti che lei si è innamorata di nuovo di Pago, della persona che è adesso. Lei vede una persona diversa dopo il programma condotto da Alessia Marcuzzi, vede un uomo che esterna di più quello che prova, gentile, corretto, quello che vorrebbe al suo fianco. Secondo voi che cosa succederà?