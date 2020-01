‘Me li taglierò finendo al telegiornale…’: L’Eredità, il clamoroso annuncio di Flavio Insinna [FOTO]

Il campione Michele vince 75 mila euro a L’Eredità

Da diversi appuntamento il giovane Michele è campione de L’Eredità, il seguitissimo game show del preserale di Rai Uno. Dopo aver tentato più volte di superare l’ultimo gioco, La Ghigliottina, il ragazzo è riuscito a vincere nella puntata di mercoledì 22 gennaio 2020.

Grazie alla sua tenacia e preparazione, lo studente universitario si è portato a casa una bella somma, ovvero ben 75 mila euro. Ma prima di passare la linea al telegiornale, il padrone di casa ha spiazzato tutti con delle dichiarazioni. Di cosa si tratta?

La promessa di Flavio Insinna

Ma chi è il nuovo campione con portafoglio de L’Eredità? Si chiama Michele ed è uno studente dell’Università di Padova. Stessa cittadina nella quale il ragazzo riesce a mantenere gli studi per via del suo lavoro di commesso in una caffetteria.

Il giovane è presente nel quiz tv di Rai Uno da qualche giorno e, sin dalla sua prima apparizione, il padrone di casa Flavio Insinna lo ha elogiato per il suo doppio impegno. La prima cosa che salta all’occhio è la sua folta capigliatura.

Per questo motivo, prima del gioco finale nella puntata di ieri sera, mercoledì 22 gennaio 2020, l’attore romano è riuscito a strappargli la promessa. In che senso? In pratica Insinna gli ha chiesto di tagliarsi i capelli in caso di trionfo. Poi la battuta: “Ne parlerà il telegiornale, ci taglieremo i capelli entrambi!”. (Continua dopo la foto)

Gli elogi a Michele e gli ascolti top de L’Eredità

Dopo la vittoria di 75 mila euro, le professoresse de L’Eredità hanno stappato lo spumante per la vittoria del giovane universitario Michele. A quel punto il conduttore Flavio Insinna ha detto che il campione è un ragazzo che studia e nello stesso tempo lavora. Poi ricordando la promessa fatta prima de La Ghigliottina ha detto che lui e il giovane si taglieranno i capelli.

Un gesto che secondo lui verrà ripreso dal Tg1. Infine ha precisato che li taglierà, ma solo poco per mantenere la parola. Nel frattempo continuano gli ascolti top del quiz tv, infatti ogni sera L’Eredità tiene incollati davanti al teleschermo circa cinque milioni di telespettatori.