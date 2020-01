Striscia la Notizia: Jimmy Ghione ‘scippa’ il posto a Edoardo Stoppa [FOTO]

L’assenza di Edoardo Stoppa all’attuale stagione di Striscia la Notizia

Chi segue Striscia la Notizia sa perfettamente che dallo scorse settembre, ovvero da quando ha preso il via la 32esima edizione, nel tg satirico di Antonio Ricci manca un conduttore storico. Stiamo parlando di Edoardo Stoppa che da anni si occupava della salvaguardia dei cani, ma anche di tutti gli animali in generale.

In estate, raggiunto da un giornalista, il compagno di Juliana Moreira aveva fatto intendere che il suo percorso all’interno del programma di Canale 5 è giunto a conclusione, almeno per il momento. In quella stessa intervista aveva detto di prendersi una pausa per iniziare un nuovo percorso professionale lontano da Striscia.

Jimmy Ghione si occupa dei servizi relativi agli animali

Ma da settembre 2019 ad oggi, di chi si è occupato dei servizi relativi agli animali? A dire la verità in questi mesi a Striscia la Notizia si sono visti pochissimi servizi riguarda questo tema Ma in quelli andati in onda i telespettatori hanno visto che a farli sono stati gli storici inviati.

E se ora Edoardo Stoppa si sta occupando dio un nuovo progetto, Antonio Ricci ha deciso di affidare a Jimmy Ghione il compito di denunciare tutti coloro che maltrattano gli animali, almeno stando a quanto visto nel servizio trasmesso qualche giorno fa. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Striscia La Notizia contro l’abbattimento dei daini

Lo storico inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione di recente si è recato al Parco Nazionale del Circeo, a Latina. In quel luogo diversi daini rischiano di essere abbattuti per colpa di un sovraffollamento della zona.

Il professionista romano ha intervistato il giornalista Piero Vigorelli denunciando che vorrebbero procedere nell’eliminare di ben 350 daini. In poche parole raggruppano questi animali dentro dei recinti, e, una volta i fucilieri sparano.

Negli anni non ci sarebbe stato nessun controllo, quindi la riproduzione eccessiva sembra essere un grande problema. Per fortuna Jimmy Ghione è riuscito a strappare la promessa di trovare una soluzione differente al presidente del parco Antonio Ricciardi. Verrà mantenuta?