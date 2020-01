Naike Rivelli disinibita, arriva il bacio saffico con la sua migliore amica: è polemica sul web [FOTO]

Le iniziative social di Naike Rivelli

Oltre alla madre Ornella Muti, Naike Rivelli molte volte coinvolge altre persone nelle sue provocazioni social. Sbirciando sul suo seguitissimo account Instagram, infatti, è possibile vedere amiche, bambini e addirittura animali domestici. Ad esempio, qualche giorno fa la 45enne ha postato un video che mostra colei che l’ha messa al mondo mentre si stava preparando per una sfilata di moda.

L’ex di Yari Carrisi, però, si è spinta oltre come il suo solito, facendo vedere ai follower anche sua mamma completamente nuda. Delle immagini che naturalmente hanno mandato in visibilio il popolo del web.

Il bacio saffico alla sua amica

Ma nel suo profilo Instagram è possibile vedere un altro scatto che vede Naike Rivelli insieme ad una sua cara amica. In pratica la 45enne, sempre per scatenare delle reazioni da parte dei follower, si è mostrata mentre le dà un bacio sulle labbra. Non è la prima volta che la modella si cimenta a questi baci lesbo. Ricordiamo, infatti, che dopo essere stata sposata e avuto un figlio, oggi adolescente, la figlia di Ornella Muti ha dichiarato la sua bisessualità.

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa l’attrice disse che non esistono schemi nell’amore. Una foto che ha ottenuto migliaia di likes e commenti sia positivi che negativi. Infatti, parte del popolo del web non ha per niente apprezzato l’iniziativa della donna riempiendola di critiche e appellativi molto pesanti. (Continua dopo la foto)

Naike Rivelli e la frecciata velenosa al suo ex Yari Carrisi

Tra i vari scatti e clip seducenti condivisi su Instagram, uno in particolare ha ricevuto un commento particolare da parte di un follower. In pratica quest’ultimo, dopo averla riempita di complimenti per il suo fisico, le ha chiesto per quale motivo è stata fidanzata con Yari Carrisi che di certo non è Brad Pitt.

A quel punto la 45enne ha risposto dicendo che per tale ragione ha troncato la loro relazione sentimentale per quattro anni fa. Arriverà la replica da parte del secondogenito di Al Bano e Romina Power?