Il Segreto anticipazioni spagnole: Rosa ufficializza la sua relazione

La storia d’amore tra Rosa e Adolfo ne Il Segreto sarà sempre più emozionante. Stando alle anticipazioni spagnole, il giovane vorrà prendersi le sue responsabilità e sposare la sua giovane fidanzata, dal momento che hanno fatto l’amore. Nel frattempo, Don Ignacio avrà modo di parlare con Urrutia e le dirà di non essere più certo della sua partenza per Bilbao.

Il Segreto, spoiler Spagna: la determinazione di Rosa

Successivamente, Manuela e Marta si confronteranno in merito alla delicata questione della sorella, temendo che Adolfo non rispetti le sue promesse. Nel frattempo, Rosa si presenterà improvvisamente a casa di Adolfo per comunicargli che sua madre ha dato il consenso alla loro relazione. La reazione del giovane non sarà però quella che si aspetterebbe Rosa.

Nelle prossime puntate de Il Segreto inoltre, vedremo Matías e Marcela avvicinarsi nuovamente. Entrambi sanno di avere sbagliato. La Del Molino ha avuto una relazione di un lungo periodo con il bel Tomas mentre Matias era in prigione, mentre ora il Castaneda ha una storia clandestina con Alicia. Che ne sarà dunque del loro matrimonio?

Marcela non vuole rinunciare a Matias

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Ignacio e Urrutia prenderanno la decisione definitiva di restare a Puente Viejo. Manuela intanto dirà a Marta che Rosa sta nascondendo qualcosa, in quanto si sta comportando in maniera piuttosto strana. Avranno ragione?

Continuando con gli spoiler, Isabel e il marito saranno impegnati a tenere a bada le intemperanze di Francisca, che sta chiedendo troppo spesso notizie di Raimundo, senza rispettare le regole pattuite all’inizio. Nel mentre, l’Ulloa continuerà disperatamente a cercare la moglie, della quale nessuno sembra avere notizie.

Come svelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto infine, Marcela parlerà chiaramente al marito Matias. La sua intenzione è quella di cercare di salvare il suo matrimonio, nonostante abbia intuito che abbia un’altra donna, grazie ai pettegolezzi di Dolores. Matías negherà ogni accusa e accoglierà il desiderio della Del Molino di darsi una nuova opportunità.

In fondo, un amore così lungo e intenso non può finire così. Al padiglione della Casona invece, l’istruita Antoñita proverà a distrarre Francisca dai suoi pensieri su Raimundo raccontandole le ultime notizie della difficile situazione politica che sta affliggendo il paese. La Montenegro però, non smetterà di pensare a come uscire da questa strana situazione.