Gianni Sperti nudo tra le lenzuola, la foto sconvolge i fan: ‘Perché te le sei gonfiate…’ [FOTO]

Gianni Sperti e il successo con il datig show Uomini e Donne

Senza ombra di dubbio uno dei pilastri del dating show Uomini e Donne è Gianni Sperti che da oltre 20 anni ricopre il ruolo di opinionista al fianco di Tina Cipollari.

La scorsa settimana l’ex ballerino di Buona Domenica ha rilasciato un’intervista al Magazine del programma di Canale 5 svelando che la sua dama preferita è Ida Platano che è uscita dalla trasmissione con Riccardo Guarnieri. Ma nelle ultime ore l’ex di Paola Barale ha fatto parlare di sé per qualcos’altro, ovvero per uno scatto osé postato su Instagram.

Gianni Sperti semi nudo su Instagram

Nelle ultime ore le follower di Gianni Sperti sono andati in visibilio per via di una foto dal sapore decisamente bollente. Infatti, lo storico opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato sul social qualcosa di diverso dal solito. Il 46enne è molto seguito non solo in televisione, ma anche sul web. Per questa ragione ha deciso di fare un regalo al popolo virtuale. In che modo? Mostrandosi come mamma lo ha fatto ma coperto in parte da un lenzuolo bianco.

Lo si vede seduto comodamente sul letto e indossa un paio di occhiali da vista con il bordo nero. A petto nudo, quasi villoso e parte della gamba nuda. Ovviamente l’immagine in questione in pochissimo tempo ha ottenuto quasi venti mila likes per non parlare dei commenti. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web e la critica sulle labbra dell’opinionista di U&D

E a proposito della reazione dei follower alla foto osè di Gianni Sperti, qualcuno si è spinto oltre con le critiche. Infatti, oltre ai solito complimenti per il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne, tanti seguaci gli hanno detto di avere un fisico invidiabile nonostante i 46 anni.

Tuttavia non sono mancate la battute al vetriolo su un possibile ritocchino estetico da parte dell’ex ballerino pugliese. Un utente in particolare, infatti, le gli ha scritto per quale ragione si è fatto gonfiare le labbra quando non ce ne era bisogno.