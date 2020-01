Grande Fratello Vip: Federico Rossi si scaglia contro Antonio Zequila

Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto, si è scagliato contro Antonio Zequila. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: Antonio Zequila contro Paola Di Benedetto

Durante uno spettacolo di burlesque nella Casa del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto ha partecipato con la sua consueta voglia di divertirsi, sorridere e mettersi alla prova.

Tuttavia, il fatto di non essersi spogliata ha innescato la reazione di Antonio Zequila. Quest’ultimo ha deciso di darle zero come valutazione perché secondo lui una ragazza di vent’anni che ha un bel fisico deve mostrarlo. Ecco le sue parole: “Paola? Zero! Che c*** me ne frega, non si è spogliata”.

La reazione di Federico Rossi

Ebbene, questo episodio non è piaciuto per niente al fidanzato di Paola, Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede. Tra loro c’è una relazione da un anno e mezzo e, dopo una piccola rottura prima dell’estate, adesso sono molto uniti e felici. Per questo motivo, Federico non è rimasto in silenzio dopo le affermazioni di Zequila e ha tuonato contro di lui attraverso un paio di commenti su Twitter.

Secondo il cantante Antonio Zequila si è comportato in un modo davvero "incommentabile" con una mentalità "microcefalica" e "ignorante". Per lui non esiste che una persona sia obbligata a spogliarsi e Paola è stata molto elegante a non farlo. Non solo, ma poi ha ribadito il fatto di essere molto orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza che ha dei valori, intelligente e pura. Che cosa ne pensate di questa vicenda?

Lo sfogo di Paola e le parole di Federico

Proprio due giorni fa Paola ha avuto una crisi di pianto pensando alla sua famiglia e al suo fidanzato. Su di lui, in particolare, ha detto di provare un sentimento che forse si trova una volta nella vita e che le situazioni che hanno vissuto da un anno e mezzo hanno fatto sì che crescessero insieme e che si legassero davvero molto tra loro.

A queste parole Federico ha risposto quasi immediatamente attraverso i social. Il cantante ha pubblicato un post su Instagram dicendo di sentire molto la mancanza di Paola e che è davvero orgoglioso di lei. Federico la segue sempre durante la diretta su Mediaset Extra e non ha nascosto il fatto di farsi delle grandissime risate per il carattere solare ed estroverso della sua fidanzata.