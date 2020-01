‘I soldi non sono bastati per lasciarli in vita’: il lutto di Gerry Scotti. Il racconto drammatico sui genitori

Gerry Scotti torna con Chi vuol essere milionario?

L’assenza di Gerry Scotti dal piccolo schermo è durata poco meno di venti giorni. Infatti, dopo la conclusione di Conto alla Rovescia nella fascia preserale di Canale 5, con risultati sotto le aspettative, il pavese è tornato in prime time con Chi vuol essere milionario? Il game show internazionale che ha raggiunto il ventesimo anno da quando è stato creato, ha ottenuto un grande successo.

Ma non solo per gli ascolti tv, ma anche per il patos trasmesso dall’unico concorrente che ha giocato mercoledì scorso. Infatti un ragazzo italiano ma che vive a Singapore è riuscito a vincere 300 mila euro e la prossima settimana leggerà quella da un milione di euro.

Il conduttore pavese e l’amore del pubblico

Un momento d’oro per Gerry Scotti per quanto riguarda la sua vita professionale. Ricordiamo, infatti, che in autunno è stato uno dei protagonisti di Tu si que vale, il varietà e talent più seguito della televisione italiana.

Il conduttore pavese è molto amato dai telespettatori soprattutto per la sua semplicità. Infatti, nonostante la grande popolarità e una carriera quarantennale, zio Gerry ama le piccole gioie della vita come ripete sempre nelle trasmissioni che presenta.

Il drammatico racconto sui genitori

Nonostante i numerosi impegni, Gerry Scooti ha trovato il tempo di riasciare un’intervista a Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini. In quell’occasione l’artista pavese ha espresso il suo pensiero su argomenti molto privati che lo hanno toccato nel profondo.

Il conduttore di casa Mediaset, infatti, ha raccontato di essere cresciuto in una famiglia abbastanza umile, ma non per questo non unita. Infatti Gerry ha imparato l’importanza di non sprecare i beni che si hanno a disposizione. Per il compagno di Gabriella Perino il denaro ha un valore relativo.

Al settimanale disse per lui i soldi sono tutto ma nello stesso tempo non sono nulla. Infine ha confessato che essere ricco aiuta, ma purtroppo non è servito a nulla ad impedire ai suoi genitori di lasciare questo mondo.