‘Lo facciamo senza freni…’: la confessione bollente di Claudio Amendola e Francesca Neri

Claudio Amendola e Francesca Neri formano una coppia da più di 20 anni. Nonostante, appunto i tanti anni insieme tutto è rimasto come quando si sono conosciuti, compresa la passione sotto le lenzuola. I due hanno attraversato solo una crisi (durata appena sei mesi) e da quel momento non si sono più lasciati. Entrambi hanno anche un figlio avuto nel 1999, Rocco.

Quella di Claudio Amendola e Francesca Neri è una famiglia allargata, ma nonostante la presenza di altri due figli, avuti da Marina Grande, l’attore non ha mai avuto problemi. Di recente, proprio sua moglie Francesca si è lasciata andare ad una confessione bollente che ha lasciato tutti senza parole.

La confessione bollente di Francesca Neri

In una recente intervista, Claudio Amendola si è aperto a 360° parlando oltre che della sua famiglia anche dei suoi progetti. Accanto a lui sempre Francesca, moglie e madre di suo figlio. La loro è una storia nata da un colpo di fulmine e che dura da circa 20 anni.

I due attori riescono sempre a trovare un punto d’incontro senza mai litigare. Inoltre, pare che anche sotto le lenzuola facciano scintille. Proprio la Neri ha confermato la loro passione in camera da letto, affermando che lei e il suo compagno lo fanno almeno tre volte a settimana…

Claudio Amendola e l’importanza di sua moglie nella propria vita

Claudio ha sposato Francesca nove anni fa. La coppia come già anticipato in precedenza ha subito una sola crisi in 23 anni, e ad oggi è più innamorata di prima. In una recente ospitata nel salotto di Mara Venier, l’attore ha raccontato quanto è stata indispensabile la presenza di sua moglie quando ha avuto l’infarto, rischiando addirittura di morire.

I due attori si sono conosciuti sul set, ma, poco dopo essersi separati per la fine delle riprese, Amendola decise di rinunciare a un lavoro a Londra per volare da lei a Madrid. Il 60enne ha capito subito che quella donna sarebbe stata l’ultima della sua vita, perché per la prima volta ha sentito un’emozione nuova, diversa dal solito.