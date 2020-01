‘Ho denunciato…’: Minacce di morte a Uomini e Donne, paura per la dama (FOTO)

Una dama di Uomini e Donne denuncia un suo fan dopo essere stata minacciata

Attimi di panico per una dama di Uomini e Donne. La giovane mamma si è sentita davvero in pericolo di vita e ha deciso di denunciare pubblicamente quanto le è accaduto.

Stiamo parlando di Roberta di Padua che dopo aver letto alcuni messaggi senza rispondere ad un fan è stata minacciata con parole a dir poco pesanti. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Minacce a Roberta, lo sfogo sui social

La dama ha subito delle minacce sul suo profilo Instagram attraverso dei messaggi privati molto pesanti e ha deciso di denunciare pubblicamente, il suo molestatore. Roberta Di Padua, infatti, ha pensato di postare sulla sua pagina i messaggi scritti dall’uomo che l’ha minacciata e insultata.

Senza timore, la donna di Cassino ha reso noto a tutti anche il suo nome e cognome spiegando con coraggio di aver denunciato quanto accaduto. A quanto pare, inoltre, l’ex di Armando Incarnato non si è fermata allo sfogo social ma ha consegnato il tutto in mano ad un Avvocato, visto che la persona che l’ha insultata poi ha deciso di bloccarla. Roberta ha voluto poi ringrazia tutti i fan che gli sono vicini e che la sostengono all’interno di Uomini e Donne. Continua dopo la foto.

Grande paura a Uomini e Donne

Dallo screen postato dalla dama di Uomini e Donne si evince che al fan non sia andato giù il fatto che Roberta non gli abbia prestato attenzione nella conversazione sul social. Con tono minaccioso, l’uomo ha contattato per l’ennesima volta la donna non condividendo il suo atteggiamento nei confronti di Armando.

Infatti, durante l’ennesima discussione con il cavaliere napoletano Roberta Di Padua ha perso la pazienza e si è alzata andandogli incontro. Un atteggiamento che ha avuto diverse volte all’interno del parterre sia verso Incarnato che verso altri ex corteggiatori. Basta ricordare il famoso schiaffo dato a Riccardo Guarnieri lo scorso anno.