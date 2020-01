GF VIP 4, shock in studio. Zequila e la Marini sono stati insieme

La vita dei protagonisti continua, come è giusto, a tenere banco al GF VIP 4. Anche nell’ultima puntata, andata in onda ieri 24 gennaio, i colpi di scena non sono mancati. Ed uno di questi lo abbiamo visto proprio agli inizi della puntata quando si è parlato dell’ingresso di Valeria Marini nella casa avvenuto pochi giorni prima.

In quell’occasione, infatti, la showgirl era entrata nella casa di Cinecittà per un chiarimento, ovviamente mal riuscito, con Rita Rusic. Ma qual è stato il colpo di scena che ha creato il boato in studio e, di certo, anche a casa?

GF VIP 4, Antonio Zequila ammette che la Marini è stato un flirt di gioventù

Spesse volte è proprio per difenderci da accuse che reputiamo ingiuste che ci lasciamo andare a confessioni che, altrimenti, non avremmo mai fatto. Ed è proprio quello che è accaduto ieri sera ad Antonio Zequila. L’uomo, infatti, reo di aver commentato con epiteti poco carini l’aspetto fisico della Marini, si è giustificato in ogni modo. Dare del ce**o ad una persona, in quel caso la Marini, era un intercalare napoletano con cui non voleva offendere proprio nessuno.

Spiegazione che non è piaciuta a nessuno dal momento che, come sottolineato da Pupo, tali affermazioni non sono belle e non gli hanno fatto onore come uomo. Punto, molto probabilmente, nell’orgoglio, Zequila fa scoppiare il boato in studio. Sostiene che Valeria Marini lo conosce benissimo, in tutti i sensi e da molti anni. Si scusa, poi, per averla definita un cesso ma, ormai, la confessione è fatta.

Wanda Nara non perde occasione di farlo notare. Cosa significa che la Marini lo conosce da anni e, soprattutto, in tutti i sensi? A quel punto Antonio Zequila ammette che con Valeria Marini c’è stato un flirt in gioventù. Lui faceva l’attore e lei, all’epoca, non era ancora così famosa. Una confessione che ha spiazzato tutti, nessuno se lo sarebbe aspettato!

GF VIP 4, offese alla Marini ancor meno giustificate

Non si possono giustificare, a maggior ragione sapendo che tra Zequila e la Marini c’è stata una storia, le affermazioni dell’uomo nei confronti della donna. Ed è proprio Wanda Nara e farlo notare. Come ci si può lasciare andare a certi commenti dispreggiativi verso una donna con cui si è stati a letto? Domanda, questa, che rimane per lo più senza risposta dal momento che Er Mutanda continua a giustificarsi sostenendo la teoria dell’intercalare napoletano.

Sono in pochi ad accontentarsi di una spiegazione di questo tipo. Ma il programma doveva proseguire ed il discorso è stato chiuso. Adesso, però, attendiamo le dichiarazioni in merito di Valeria Marini che aveva già risposto ai commenti sul suo aspetto fisico ma cosa dirà del flirt di gioventù con Antonio Zequila?