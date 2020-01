Ylenia Carrisi, rivelazione dopo 26 anni: “Sappiamo dov’è e chi la tiene nascosta”. Ecco la foto di com’è ora

Nuovi dettagli sulla scomparsa di Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi è viva, questa è la dichiarazione del giornalista Roberto Fiasconaro che ha dedicato al caso ben tre libri. Nel suo ultimo lavoro, il 53enne ha pubblicato un’intervista fatta direttamente alla Polizia di New Orleans.

Secondo il capo delle indagini, la figlia di Al Bano e Romina scomparsa proprio dalla Luisiana, si troverebbe a Sant’Anthony’, in un convento greco-ortodosso. Il noto giornale tedesco ha pubblicato anche le foto del convento e una simulazione al computer di come Ylenia sarebbe oggi a 40 anni. (Continua dopo la foto)

A confermare questa tesi è il capo della squadra del New Orleans Police Department, Gwen Guggenheim che ha dichiarato di avere in mano nuovi indizi su dove sia la giovane ma a causa delle indagini non può fornire i dettagli.

Ylenia Carrisi sarebbe in Asia

La Polizia americana che ormai indaga sulla scomparsa di Ylenia da 26 anni ha le mani legate. Seppur volesse controllare la lista degli ospiti nel monastero, sarebbe impossibile, in quanto non c’è nessun procedimento penale verso la figlia di Al Bano. Un altro clamoroso dettaglio, però, lascia aperta una n uova speranza.

Il centralinista del convento, Frate Samuel, ha raccontato agli inquirenti che due giorni dopo la sparizione della Carrisi, una giovane donna che lavorava in giardino ha lasciato in tutta fretta il monastero e sembrava essere molto turbata. La ragazza avrebbe riferito di voler andare in Asia.

Yari è tornato in Luisiana, perchè?

Sul misterioso allontanamento di Ylenia Carrisi dalla sua famiglia ci sono tanti punti ancora oggi oscuri. La figlia di Al Bano aveva molti sogni nel cassetto e pare che non andasse tanto d’accordo con suo padre. Il suo desiderio era quello di viaggiare e trasferirsi proprio a New Orleans.

Il cantante, avrebbe cercato di ostacolare la sua partenza, ma purtroppo a nulla è servito. Intanto, Romina Power come del resto anche sul figlio continuano a sperare di riabbracciarla ma resta sempre lo stesso dilemma: se Ylenia è davvero viva, perché e da chi sta scappando? Proprio Yari, da poche settimane è ritornato nella cittadina della Luisiana e dal suo profilo Instagram sta condividendo foto dei posti in cui ha vissuto sua sorella prima della scomparsa. Per quale motivo?