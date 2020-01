Grande Fratello Vip: alcuni concorrenti parlano di cachet e guadagni, ma…

Barbara Alberti nella notte ha parlato con alcuni concorrenti di cachet e guadagni. Ecco che cosa è emerso

Grande Fratello Vip: i concorrenti parlano di cachet ma…

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda in prima serata venerdì 24 gennaio, Barbara Alberti ha espresso la volontà di voler abbandonare il reality. Tuttavia, Alfonso Signorini ha invitato la scrittrice a rifletterci ancora un po’ su. Barbara, però, non sembra essere combattuta a riguardo.

Infatti, poi nella notte ha parlato di questo con i suoi coinquilini e ha confessato le sue intenzioni. Lei vuole abbandonare il programma lunedì prima di sapere l’esito del televoto. Non è d’accordo con l’immagine che sta uscendo di lei, quella di una strega cattiva. Aveva chiesto se poteva scusarsi pubblicamente con Pasquale Laricchia per quello che aveva detto di lui ma la produzione non le ha dato modo di farlo.

Alla fine del suo discorso Barbara ha rivelato che perderà il cachet ma che almeno sarà pagata per le puntate in cui era presente. Poche ore dopo, a notte fonda, alcuni concorrenti, tra cui Pago, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto si sono ritrovati a parlare dell’argomento.

L’ex Madre Natura ha rivelato che se un concorrente si ritira dal gioco perde l’intero cachet, ma la regia si è affrettata a cambiare inquadratura sul giardino vuoto. Pare, quindi, che i vip guadagnino una somma appena firmano il contratto e poi per ogni puntata in prima serata.

Critiche a Barbara Alberti

Barbara è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip creando tante aspettative dal pubblico e dagli altri concorrenti. Scrittrice, donna raffinata, elegante, che cerca di mantenersi attiva con marcia e yoga come dimostrano la sua agilità e il suo fisico. Tuttavia, le dichiarazioni fatte nei giorni scorsi hanno deluso molto chi la guarda e chi condivide la Casa con lei.

In particolare, Barbara ha parlato di Pasquale Laricchia come un ragazzo “dagli occhi da assassino” e che prima o poi secondo lei farà del male ad una donna. Non solo, ma quando è entrata Valeria Marini per un confronto con Rita Rusic, lei ha parlato della showgirl stellare come di un’oca, di una persona in sovrappeso e brutta.

Nel web c’è tanta delusione per il comportamento della scrittrice e sembra che sia molto probabile che sia lei ad uscire nella prossima puntata essendo al televoto con Patrick e Fernanda. Voi che cosa ne pensate?