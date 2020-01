Antonella Mosetti fuori di seno, l’intimo striminzito scoppia: la foto da bollino rosso

Antonella Mosetti è da un pò che è lontana dalla luci della ribalta, nonostante questo, però, continua ad essere molto amata e seguita sui social. La 44enne è una vera reginetta su Instagram ed incanta i suoi follower con delle foto mozzafiato. (Continua dopo la foto)

Antonella Mosetti reginetta di Instagram

La showgirl è solita pubblicare degli scatti che lasciano senza parole i fan e che portano a casa boom di like e di commenti. Fisico scolpito e palestrato, curve esplosive e pancia piatta, Antonella non ha nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani, anzi.

Complice una madre natura decisamente benevola e un allenamento costante e continuo in palestra, come più volte dichiarato, riesce a mantenersi in forma dimostrando molti anni in meno. (Continua dopo la foto)

Il rapporto con la figlia Asia Nuccettelli

Si può dire che una delle ultime apparizioni in tv di Antonella Mosetti risalga alla partecipazione, insieme alla figlia, al Grande Fratello Vip, il reality ai tempi condotto da Barbara D’Urso. Mamma Antonella è sempre stata al suo fianco e come una vera leonessa l’ha supportata, incoraggiata e difesa all’interno della casa più spiata di Italia.

Le due, come più volte raccontato e come dimostrato durante i giorni di “reclusione”, hanno un rapporto speciale. Complici ed amiche, sono molto unite, ed insieme affrontano critiche e polemiche. Non ultime quelle riferite ad un eccessivo e, secondo alcuni, incontrollato utilizzo della chirurgia estetica. In particolare ad Asia le è stato contestato di aver fatto un uso improprio, e molti haters l’hanno accusata di essere ormai irriconoscibile.

Antonella Mosetti è single?

Dopo la separazione dal marito Alessandro Nuccetelli, papà della sua unica figlia Asia, ha intrapreso una relazione con Davide Lippi, terminata però dopo qualche anno. Successivamente è nata una storia d’amore con lo sportivo Aldo Montano, ma anche questa non ha avuto il lieto fine tanto sperato.

Oggi non è dato sapere se è sentimentalmente impegnata o meno. Le sono stati attribuiti nel corso di questi mesi alcuni flirt, mai però confermati dai diretti interessati.