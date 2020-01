Ines Trocchia, modella italiana svela di essere in astinenza sessuale

Ines Trocchia racconta di non fare sesso da oltre 4 mesi e che sta aspettando un nuovo amore

Ines Trocchia si confessa in radio. La bella modella che fa impazzire il mondo dello Sport, non si nasconde e dice tutta la verità sulla sua vita sessuale. Originaria di Nola, la bella modella, ai microfoni de I Lunatici, il programma di Radio2 condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini ha voluto raccontare di non aver ancora trovato il fidanzato ideale.

Infatti, nella sua vita ci sono tanti corteggiatori però non è riuscita a trovare la persona che possa farle battere il cuore. La modella racconta di essere single e anzi, non ha più avuto rapporti intimi da quando si è lasciata con il suo ex. Alla radio svela infatti di essere in astinenza sessuale da circa 4 mesi.

E’ in astinenza ed è pronta ad aspettare l’amore per fare questo passo importante. Infatti, la ragazza si è confessata ai conduttori de I Lunatici, ed ha voluto raccontare degli aspetti molto privati della sua vita personale

Ines Trocchia e l’ipotesi film pornografici

La modella che fa impazzire il mondo del calcio, si è voluta raccontare ed ha anche espresso le numerose novità sulla sua vita professionale. Ha molti progetti professionali in corso da portare avanti tra cui pure negli Stati Uniti.

Non ci sono però dei film a luci rosse in cantiere. Infatti, in passato si era parlato di una sua probabile partecipazione a un film per adulti, ma lei stessa ha detto che non è vero. Ha spiegato che si trova in America per lavoro ma non certo per il mondo del porno. Alcune persone le hanno chiesto di girare dei film pornografici, ma è una cosa che in questo momento non rientra nei suoi pensieri.

Molto seguita sui social, Ines Trocchia confessa di ricevere messaggi di stima e affetto ma anche delle proposte particolari da parte di alcuni ammiratori. Insomma, davvero tanti corteggiatori per una ragazza che invece fa difficoltà ad aprire il suo cuore

Le proposte shock per la modella

Tra le proposte più strane ricevute, Ines Trocchia ha raccontato ai microfoni di Radio 2 di aver ricevuto la richiesta di un signore che le voleva inviare delle mutandine di una ragazza che ha posato per Playboy.

Queste mutandine dovevano essere firmate e poi rimandate. La modella ha spiegato di non aver risposto a questo ammiratore. Ha detto che tra i suoi ammiratori ci sono anche dei calciatori che hanno iniziato a scriverle per cercare di instaurare un rapporto con lei, da quando è single.