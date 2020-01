Elettra Lamborghini: “A Sanremo vi farò ballare tutti”

Elettra Lamborghini parla di Musica (E Il Resto Scompare), brano in gara a Sanremo 2020

Se glielo avessero comunicato solo l’anno prima, probabilmente pure Elettra Lamborghini avrebbe creduto che si trattasse di uno scherzo. Ma il bello della vita consiste anche nella sua capacità di sorprenderti, di offrirti splendide opportunità, da cogliere al volo.

Perché certi treni (i migliori) passano forse una sola volta nella vita. Fra poche settimane l’erede della illustre dinastia competerà al Festival di Sanremo 2020.

Ribelle fin da ragazzina, fino poc’anzi Elettra Lamborghini rubava la scena in reality targati MTV. Ma, poiché ad un certo punto bisogna crescere, Elettra Lamborghini dà come la sensazione di aver raggiunto la piena maturità. È ancora fresco l’annuncio del prossimo matrimonio col fidanzato Afrojack, affermato deejay olandese, il primo sponsor della 25enne.

Illuminazione all’improvviso

Dalle hit lanciate la scorsa estate alla partecipazione nel talent The Voice of Italy in veste di coach, la carriera musicale di Elettra Lamborghini è pienamente avviata. Il prossimo 4 febbraio irromperà sul palco, dove presenterà Musica (E il resto scompare), brano prodotto da Michele Canova e Davide Petrella. Contatta da 361 Magazine, la celebre ereditiera pare confermare che sarà un pezzo dalle chiare sonorità dance.

Qualche tempo fa le è venuto in mente di proporre una canzone a Sanremo. Mentre era all’estero ha sempre seguito il concorso canoro e l’incredibile offerta per la musica mondiale. Ne ha parlato alla sua casa discografica ed hanno cominciato a lavorare sulla traccia giusta. Quando è arrivata Musica (E Il resto Scompare) i dubbi se ne sono andati: era lei.

Elettra Lamborghini: il duetto con Myss Keta

Non sta più nella pelle di esibirsi all’Ariston, trasmettere le stesse emozioni e far ballare tutti. In vista dell’evento si sta preparando da parecchio. Lei e la canzone – promette – non deluderanno. La vocazione trash spunta però, infatti durante la serata incentrata sui duetti si farà accompagnare da Myss Keta: le due interpreteranno Non Succederà Più di Claudia Mori.

Ammettiamolo, Amadeus ha preso un grosso rischio nel chiamare Elettra a Sanremo. Il suo profilo sembra sposarsi poco con l’atmosfera della manifestazione, di norma solenne. Il rinnovamento inaugurato dalla precedente gestione Baglioni avrà dunque un proseguimento, per stabilire se degno o meno affidiamoci alle performance.