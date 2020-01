Veronica Ursida, è finita con Armando Incarnato: “Ho solo rimpianti”

Veronica Ursida esclude ritorni di fiamma con Armando Incarnato a Uomini e Donne

Alle parole di Armando Incarnato risponde ora Veronica Ursida, sbarcata nel programma Uomini e Donne per innamorarsi nuovamente e scrivere il miglior finale dopo vari rapporti sbagliati. Come rivela in un’intervista al magazine ufficiale del dating show, sta vivendo pienamente l’esperienza, molto forte, anche se la sua essenza di donna solare non viene fuori.

Non viene fuori la sua semplicità. Purtroppo, superati gli eventi dell’ultimo mese e mezzo, si sono create parecchie tensioni negli studi. Dunque, rimangono sottochiave due lati di Veronica Ursida, i più belli. In questo percorso mette ancora sé stessa.

Sinceramente immaginava un’avventura più semplice da affrontare, pur preparata nel provare grandi emozioni. I momenti caotici vissuti la assorbono totalmente. E qualche menzogna sul suo conto le ha tolto il sorriso.

Cinquanta e cinquanta

Finora il bilancio è cinquanta e cinquanta. Veronica Ursida era approdata alla trasmissione nella speranza di trovare una persona da conoscere, di cui fidarsi e magari innamorarsi. In ogni caso è comunque lieta di averci provato. Con Incarnato aveva accettato di lasciare Uomini e Donne, finché nel giro di una puntata hanno rotto.

Ha iniziato a sentire Armando una settimana dopo il suo ingresso e, come sempre detto, non avendo mai seguito UeD da casa per questioni lavorative non nutriva pregiudizi su nessuno. Ha sempre pensato e voluto conoscere le persone in modo personale e diretto.

Armando l’ha colpita innanzitutto sul lato estetico: apprezza gli uomini mediterranei, dai colori scuri. Poi, nel momento di conoscerlo ha scoperto una persona simpaticissima, compagno di scherzi, risate, battute. Le ha infuso parecchia energia, perciò gli si è avvicinata.

Veronica Ursida: i difetti di Armando

Il napoletano ha però pure una parte arrogante e, soprattutto nelle discussioni, usa parole sprezzanti, che feriscono. Rimpiange Veronica di avergli accordato fiducia, di essersi legata, di aver provato affetto per lui: se non lo avesse frequentato tre mesi, avrebbe forse visto altre persone e oggi sarebbe più felice.

La dama esclude qualunque ripensamento ed Armando è meglio che si rassegni. È stato bello finché è durato, finché le divergenze caratteriali hanno messo in luce le incompatibilità.