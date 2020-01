Valentina modella si racconta ad Sopravvissute “non sa che il fidanzato Michele diventerà il suo stalke”

Valentina vittima di stalking dal suo ex compagno Michele: la storia choc a Sopravvissute

Nella trasmissione Sopravvissute, Valentina racconta la storia del suo stalker Michele. Nella trasmissione del 26 gennaio, si racconta la storia di una donna che è riuscita finalmente ad allontanarsi dal suo incubo.

Infatti, il suo ex compagno Michele era arrivato a dei livelli davvero molto pericolosi. I due si erano conosciuti a Milano dove la ventottenne da qualche anno risiede. Infatti, originaria della provincia di Pavia, aveva deciso di seguire i tuoi sogni nella città lombarda. Ad un certo punto, però la sua vita è dovuta arrivare ad un bivio.

Infatti, quando ha conosciuto Michele che era un portiere che voleva farti conoscere nel mondo del calcio, è iniziato da una parte della cosa positiva e poi invece, l’incubo. In pratica, i due iniziano a frequentarsi e lui sembra gentile ed affabile. Molto presto si innamorano.

Valentina e il suo incubo

Improvvisamente però Michele fa emergere nei confronti di Valentina un lato particolarmente selvaggio e possessivo. Molto spesso è geloso, vuole controllarla in ogni istante.

La donna decide per questo motivo di troncare la storia d’amore. Le attenzioni delle sportivo sono troppo forti nei suoi confronti. Il portiere della Lega Pro, non può accettare la fine di questa storia e anzi, continua a farsi avanti. Il dramma della ragazza, va avanti proprio quando lui ad un certo punto inizia a essere sempre vicino a lei e a controllarla, sia nella vita reale che on-line.

L’ex non accettava in nessun modo di essere stato lasciato e vuole riconquistarla, sforando ogni limite della accettabile. Si trasforma in uno stalker e addirittura la giovane ex sarà costretta a chiedere l’aiuto delle autorità competenti per mettere insicurezza la sua vita.

Lo stop allo stalking

Valentina dovuto subire le angherie del suo compagno per oltre 2 anni. Infatti, lei ci ha messo tutto questo tempo per decidere di lasciare il compagno che era diventato uno stalker.

Adesso, però finalmente è riuscita a liberarsi e quindi, vuole raccontare la sua storia a tutti. Addirittura, aveva nascosto l’iPad in auto per monitorare gli spostamenti della donna, tra loro sarà generato un rapporto come malsano, molto prima che la ragazza riuscisse ad accorgersi della gravità di quello che stava accadendo. Ecco quindi, aveva trovato la forza per denunciarlo.