Uomini e Donne, proposta del trono a Giovanna. Ecco l’inaspettata risposta

Proposta del trono

Nelle ultime ore i fan di Uomini e Donne sono venuti a conoscenza di una notizia grazie alle anticipazioni sul web. Secondo fonti attendibili sembra che sul trono accanto a Sara Shaimi e Carlo Pietropoli ci sarà Giovanna Abate.

Lunedì 20 gennaio è andata in onda la puntata della scelta di Giulio Raselli, il quale è andato via dallo studio con Giulia Urso. Ha dichiarato di esserne innamorato e ciò ha fatto nascere una serie di polemiche.

In effetti l’amore non può nascere da un giorno all’altro, quindi è palese che ha preso in giro Giovanna. Quest’ultima fin dall’inizio ha sempre avuto dalla sua parte il pubblico di Maria De Filippi. Ragion per cui il suo percorso verrà seguito con entusiasmo.

‘Non ti scredito con le parole perché ti sei screditato da solo’

La proposta del trono fatta a Giovanna è stata ben accolta dai telespettatori. Nonostante risulti essere antipatica a Tina Cipollari, è molto amata per la sua forte personalità. Gianni Sperti ha detto in diverse occasioni che è una donna matura a tutti gli effetti. Per questo motivo merita un uomo e Giulio non l’hai mai considerato tale.

Non è mai stato in grado di reggere un confronto con lei, quindi le discussioni non sono mai mancate. Più volte è andata via, però il tronista ha chiesto alla redazione di raggiungerla. Giovanna è sempre stata convinta di non avere alcuna possibilità e ne ha avuto la conferma quando ha sentito Giulio dire di amare Giulia.

Questa dichiarazione ha fatto riflettere molti, dato che l’amore deve essere alimentato giorno per giorno. Non a caso si dice che entrambi si siano messi d’accordo già ai tempi di Formentera. Per il momento la neo coppia non intende difendersi dalle accuse. Nel frattempo Giovanna potrebbe trovare l’anima gemella grazie al trono. Sui social si vocifera che abbia accettato, però si sta attendendo la comunicazione ufficiale.

‘Io tifavo per Giovanna’

L’ex tronista Giulia Cavaglia non scelse Giulio per Manuel Galiano. Si lasciarono a causa di un tradimento di lui e attualmente è felicemente fidanzata con Francesco Sole. Attraverso una Instagram Story ha espresso il suo pensiero sulla scelta di Giulio. Lei ha sempre sostenuto Giovanna perché non vede di buon occhio l’altra. Tutto sommato la ragazza dagli occhi di ghiaccio non ha perso nulla, poiché è destinata ad avere di meglio.