Avete mai visto la terzogenita di Pupo? Ecco Clara, la somiglianza col padre è incredibile [FOTO]

Pupo, protagonista del Grande Fratello Vip 4

Uno dei protagonisti di questa quarta stagione del Grande Fratello Vip è Enzo Ghinazzi, in parte Pupo.Il cantante, infatti, insieme all’argentina Wanda Nara compongono l’accoppiata di opinionisti, mentre Alfonso Signorini è il conduttore.

Per chi non lo sapesse, l’artista da anni è sposato ma nello stesso tempo ha un’amante. In poche parole ha due famiglie con la presenza di tre figlie. Ma avete mai visto la terzogenita di Ghinazzi?

La famiglia allargata di Enzo Ghinazzi, alias Pupo

Stiamo parlando di Clara Ghinazzi e i telespettatori hanno avuto modo di conoscerla durante le sue ultime apparizioni sul piccolo schermo. Infatti l’anno scorso avuto modo di vederla in qualche occasione, ospite di alcune trasmissioni televisive. Nel 2019 infatti la ragazza ha partecipato prima a Live Non è la D’Urso, con il padre, la madre e l’altra compagna del cantante.

Mentre qualche tempo prima, la terzogenita è stata accolta nello studio di Vieni da Me, il talk di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Clara è la terza di due sorelle: Valentina e Ilaria. Quest'ultima è nata dal matrimonio con la vera moglie.

Chi è Clara Ghinazzi?

In diverse interviste Clara ha sempre dichiarato che non è facile essere figlia di Pupo. Quest’ultimo, infatti, oltre di essere un cantante molto popolare in tutto il mondo ha una vita sentimentale alquanto bizzarra.

Parlando con un giornalista la ragazza ha detto che il genitore non le ha mai fatto mancare nulla, quindi questa situazione familiare la vive serenamente. C’è da dire che si conosce poco della vita privata della 29enne. Ma sappiamo che ha studiato all’IISS Vasari di Figline Valdarno e poi si è specializzata in Scienze Turistiche a Pistoia.

A quanto pare lavora nella gelateria di famiglia, che si chiama ‘Gelato al cioccolato’, come il celebre brano cantato dal padre e scritto da Cristiano Malgioglio. Nonostante la singalità della famiglia, la giovane vive una vita tranquilla come una persona della sua età.