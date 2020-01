Barbara Alberti attacca la produzione del GF VIP e svela segreti sul suo contratto, poi ha un malore

Il queste ore, all’interno della casa del GF VIP è accaduto un fatto alquanto increscioso che vede come protagonista Barbara Alberti. La famosa scrittrice, infatti, si è duramente scagliata contro la produzione del reality show e, in particolar modo, contro Alfonso Signorini.

La cosa più assurda di questa storia, però, risiede nel fatto che la donna di cultura, nel fare il suo sproloquio, ha svelato retroscena segreti sul suo contratto. Si tratta di clausole differenti rispetto agli altri concorrenti del gioco, di cui nessuno era a conoscenza prima d’ora.

Lo sfogo di Barbara Alberti contro il GF VIP e Signorini

Barbara Alberti è, sicuramente, un volto molto importante all’interno della casa del GF VIP. La donna, infatti, raffigura un esempio di donna e di immagine diverso rispetto agli altri. A confermare la sua “diversità” è stata proprio la diretta interessata che, nelle ultime ore, si è scagliata contro il programma. La scrittrice è partita da quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata in occasione delle nomination.

In tale occasione, infatti, Signorini è stato molto duro con lei nel modo di esortarla a nominare i suoi coinquilini. Per questo motivo, l’Alberti ha sbottato dicendo di essersi sentita umiliata in tale circostanza. Il conduttore, infatti, a suo avviso le ha mancato di rispetto facendo emergere un’immagine di lei assolutamente falsa. La preoccupazione maggiore di Barbara sta nel fatto che teme di perdere l’affetto del pubblico.

Il retroscena sul contratto della scrittrice e il malore

A suo avviso, infatti, la produzione non sta facendo altro che mandare in onda solo il peggio di lei, rendendola così vulnerabile nel corso delle puntate. Inizialmente, la donna è stata trattata con i guanti dal conduttore ma, con il passare dei giorni, la situazione si è rovesciata. Durante il suo sfogo contro la produzione del GF VIP e Signorini, Barbara Alberti ha anche svelato dei dettagli relativi al suo contratto.

Nel suo caso, infatti, se dovesse decidere di lasciare il programma in anticipo, non perderebbe tutto, ogni singola puntata fatta fino a questo momento le verrà pagata. Ad assicurarle tutto ciò pare sia stato il Grande Fratello stesso.

Proprio in virtù di tutto ciò, la scrittrice ha paventato, con molta fermezza, la volontà di abbandonare la casa. Inoltre, nelle ultime ore ha avuto un malore, per il quale è stata condotta in ospedale. Sarà l’occasione buona per non tornare più in casa?