Uomini e Donne, anticipazioni 27 gennaio. ‘Sono molto attivo a letto’: Gemma sconvolta

Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Nonostante la scorsa settimana sia terminata con un appuntamento del Trono over di Uomini e Donne, anche oggi pomeriggio che è lunedì su Canale 5 va in onda una nuova puntata del parterre senior.

Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, la protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani che, dopo aver chiuso la sua conoscenza con il cavaliere Marcello ne ha iniziata un’altra con un nuovo arrivato. Cosa accadrà in studio?

Spoiler Trono over: Gemma Galgani conosce Emanuele

Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono over di Uomini e Donne, svelano che per la dama arriverà un nuovo cavaliere. Quest’ultimo si chiama Emanuele, giunto appositamente per lei. A quanto pare nella vita fa il personal trainer ma ha avuto impieghi anche come ballerino, karate e in particolare fotomodello. In settimana hanno realizzato un’esterna, ovvero una cena abbastanza intima.

Proprio la torinese ha parlato con lui dell’uomo che vorrebbe al suo fianco. La cena però, ha preso una brutta piega quando, il corteggiatore ha detto di essere molto prestante fisicamente. In poche parole si è descritto come una persona che nella sfera sessuale si da molto da fare.

Delle dichiarazioni che hanno letteralmente spaventato la Galgani, che si è molto infastidita dalla sua frase detta dopo la prima uscita. La piemontese si aspettasse un coinvolgimento più dolce e romantico rispetto a come si è posto Emanuele.

Uomini e Donne: Tina Cipollari contro Gemma

Le anticipazioni del parterre senior di Uomini e Donne, svelano anche che in studio Gemma sarà attaccata dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, le darà contro per la sue parole. A detta della vamp frusinate, la dama torinese è abbastanza focosa tanto da cercare il contatto fisico.

Quindi, secondo lei starebbe dicendo delle bugie sul fastidio nei confronti del nuovo cavaliere Emanuele. La collega di Gianni Sperti, però, non sarà l’unica ad intromettersi in questa vicenda. Infatti anche Antonella chiederà all’uomo di danzare, infastidendo tanto la Galgani. A quel punto la Cipollari inizierà una gara di ballo, invitando anche i professionisti di Amici.