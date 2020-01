‘Sembra un porno…’: Wanda Nara esce di seno, la scollatura non contiene le sue enormi grazie [FOTO]

Wanda Nara impegnata al Grande Fratello Vip 4

Due volte a settimana, lunedì e venerdì, Wanda Nara è impegnata a Cinecittà per il Grande Fratello Vip 4. Tuttavia la modella argentina trova sempre il tempo di realizzare degli shooting fotografici che poi la stessa condivide su Instagram.

L’ultimo scatto risale a qualche ora fa, prima della nuova diretta del GF. Un’iniziativa, quella della moglie di Mauro Icardi, che ha suscitato l’interesse da parte dei suoi follower.

Nell’immagine in questione, l’opinionista si è fatta vedere sul social con indosso un meraviglioso top di colore nero. La scollatura profonda ha fatto si che il suo décolleté è uscito dal corpetto. Ma a catturare l’attenzione del popolo del web è ben altro. Un dettaglio che non è di certo passato inosservato.

La moglie di Mauro Icardi esce di seno

Osservando l’account IG di Wanda Nara ci si imbatte ad una serie di foto davvero sensuali e provocanti. La modella argentina, però, non perde tempo ad infoltire il suo album virtuale. Come anticipato prima, l’ultimo scatto risale nella mattinata di lunedì, quando in attesa di tornare nella Capitale per la diretta del GF Vip 4, la moglie di Icardi è stata protagonista di un party a Milano.

Sembra proprio che doveva trattarsi di una serata molto speciale visto la mise adottata dall’opinionista. Un’immagine che mette in risalto il suo décolleté, talmente prosperoso che a fatica viene contenuto dal top nero. (Continua dopo il post)

Wanda Nara conquista il popolo del web

Ma l’attenzione dei suoi oltre sei milioni di follower si è incentrata su qualcos’altro. Ebbene sì, ci riferiamo a quella gustosa barretta di cioccolato che Wanda Nara è intenzionata ad addentare. La moglie di Mauro Icardi, inoltre, sta facendo parlare di sé al Grande Fratello Vip 4 non solo per i suoi interventi da opinionista, ma anche per l’outfit indossato durante le dirette su Canale 5.

La modella argentina, infatti, spesso si presenta nello studio di Cinecittà con degli abiti succinti che mettendo in risalto tutte le sue grazie. Come fa a resistere Pupo che è al suo fianco per circa quattro ore?