Simona Ventura in lutto, il triste addio sui social: E’ assurdo… (Video)

La tragica morte di Kobe Bryant e della figlia adolescente ha sconvolto il mondo

Domenica 26 gennaio 2020 si è consumata una tragedia che ha scosso il mondo intero. Ormai tutti sono a conoscenza della morte del cestista Kobe Bryant e della di 13 anni a causa di un incidente aereo.

Un vero e proprio dramma che ha lasciato tutti senza parole. Dopo aver appreso la notizia, molti personaggi dello spettacolo e non hanno deciso di ricordare i due con un messaggio di cordoglio sui social network. Tra questi anche Simona Ventura che come si vede nel video sottostante ha avuto il piacere di conoscere il campione di Basket di persona.

Simona Ventura ricorda Kobe

Simona Ventura attraverso il suo profilo Instagram ha voluto condividere con i propri seguaci questo momento così triste per il mondo dello sport e non solo. Kobe Bryant e Gianna Maria hanno perso la vita in un’incidente con l’ elicottero privato, lasciando così tutti coloro che li amavano. Super Simo ha avuto modo di incontrare e intervistare il campione anni fa, e con molto dolore ha ricordato quel momento. Continua dopo il post.

Con poche parole, l’inviata di Sky Sport ha scritto che quando lo ha incontrato a Los Angeles ha subito capito che era una brava persona e che aveva tantissimo talento. Nonostante non fosse italiano, parlava la nostra lingua in modo perfetto e amava tantissimo il nostro paese. Ovviamente, il post in questione ha ricevuto tantissimi commenti da parte dei fan che si sono stretti attorno al dolore della conduttrice.

Tragico lutto per la conduttrice

Simona Ventura continua la sua trasmissione su Rai 1 con la ‘Settimana Ventura’. La conduttrice televisiva ha dato ampio spazio nell’appuntamento del 26 gennaio, al programma di Milly Carlucci, ovvero il Cantante Mascherato, che sta ottenendo numerosi consensi.

Tornata a casa, dando uno sguardo ai notiziari ha appreso la terribile notizia riguardante il campione di basket. Come anticipato in precedenza, Super Simo è rimasta senza parole e con un semplice video clip ha ricordato il grande Kobe Briant e la sua piccola bambina, volata in cielo tra le sue braccia.