Il Segreto anticipazioni febbraio: Lola e Prudencio in pericolo

Le anticipazioni de Il Segreto del mese di febbraio rivelano che non sarà affatto un periodo facile per Lola e Prudencio. L’ex informatrice della Montenegro nasconde un passato parecchio turbolento sul quale il suo amato ha indagato a lungo. Una volta trapelata la verità i due protagonisti incominceranno a non sentirsi più al sicuro.

La resistenza popolare alla costruzione della nuova diga, intanto, incomincerà a fare acqua da tutte le parti. Molti abitanti, infatti, presi dalla disperazione finiranno per accettare l’esiguo risarcimento. Esther, intanto, svelerà a Don Berengario di essere fortemente indebitata.

Il Segreto: Maria seda Dori, Dolores sospetta di Esther

Il mese di febbraio sarà ricco di colpi di scena nella soap Il Segreto, le anticipazioni ci svelano che verranno a galla delle verità. La prima a fare delle scoperte sconcertanti sarà Maria.

La Castaneda darà dei potenti tranquillanti a Dori Vilches e, approfittando del suo stato poco vigile, cercherà di estorcerle delle informazioni sul suo passato. Ciò che verrà alla luce saranno delle informazioni confuse e pericolose su cui Maria vorrà vederci meglio.

Nel frattempo, Esther dirà al padre Berengario di avere un debito di 500 mila pesetas e se non lo estinguerà potrebbe finire nei guai. L’uomo sarà colto da un atto di compassione e penserà di aiutare la giovane. Dolores, invece, sarà sempre più sospettosa della nuova arrivata. A suo avviso, infatti, si è inventata tutta questa storia solo per estorcere del denaro a Berengario.

Anticipazioni febbraio: le paure di Lola e Prudencio

Prudencio, invece, verrà a conoscenza degli oscuri segreti di Lola, ma comprenderà le sue ragioni e deciderà di aiutarla. Ad ogni modo, la giovane incomincerà a sentirsi in pericolo poiché crederà di essere perseguitata. La donna, allora, si rifugerà nell’ufficio comunale credendo di essere inseguita. L’Ortega la raggiungerà e incomincerà ad avvertire anche lui questa sensazione. Il giovane, però, andrà a controllare e non troverà nessuno.

Le anticipazioni di febbraio de Il Segreto, inoltre, rivelano che le cose si metteranno sempre peggio per Puente Viejo. Gli abitanti stanno cominciando a cedere accettando il risarcimento per lasciare le proprie abitazioni. Severo, Carmelo e Raimundo, quindi, uniranno le loro forze per mettere in atto un piano.