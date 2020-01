Romina Power, totalmente rifatta: la foto su IG sconvolge tutti. Ecco perché era sparita dai social

Romina Power torna sui social network con un post bizzarro

Tutti i fan di Romina Power erano preoccupati della sua lunga assenza dai social network. Un silenzio che aveva scatenato una serie di reazioni da parte delle persone che la seguono da anni, addirittura qualcuno ha pensato di contattare la trasmissione Chi l’ha visto? per avere sue notizie.

Ma per fortuna la cantante statunitense dopo circa 20 giorni si è fatta vita con un post su Instagram alquanto singolare. Inoltre l’ex moglie di Al Bano ha fatto un annuncio molto importante. Di cosa si tratta?

La storica coppia sarà al Festival di Sanremo 2020 come ospiti d’onore

Agli inizi di gennaio, ovvero dopo aver realizzato il concerto di San Silvestro con Al Bano. Romina Power aveva postato su IG una foto sopra l’aereo verso una destinazione misteriosa. Da quel momento in poi i follower non hanno avuto più notizie fino alla settimana scorsa, ossia quando la cantante statunitense ha postato una foto molto ironica.

Inoltre, dopo voci che circolavano in rete, finalmente l’ex del Maestro Carrisi ha dato la sua conferma: parteciperà con l’ex alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ovviamente i due saranno sul palco dell’Ariston come ospiti d’onore, in più si esibiranno con un brano inedito scritto appositamente per loro dal cantautore siciliano Cristiano Malgioglio.

Romina Power si è rifatta? La cantante ironizza su IG

Ma in tanti hanno pensato che l’assenza di Romina Power sia dovuta per farsi qualche ritocchino estetico, così da sembrare più giovane mettendosi in paragone con la sua storica rivale Loredana Lecciso. Per questa ragione l’ex di Al Bano ha voluto ironizzare su Instagram postando una foto che ritrae due statue femminili.

La prima è semplice mentre la seconda è completamente rifatta, sia le labbra diventate carnose che il seno, esplosivo. Ma ovviamente quella della Power è stata solo una provocazione per annunciare ai fan il suo ritorno. Un’iniziativa che è stata apprezzata dai seguaci visto il numero di likes. Ecco il post in questione: