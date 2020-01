Maddalena Corvaglia ed Enzo Iacchetti, dopo anni la verità: ecco perché si sono lasciati

La storia d’amore di Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia

Qualche giorno fa, attraverso una lunga intervista Enzo Iacchetti ha confessato di avere pochi amici nella vita privata e di non averne nel mondo della televisione. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerlo più di 25 anni fa grazie al suo ruolo di conduttore a Striscia la Notizia al fianco del collega Ezio Greggio.

E proprio nel tg satirico ci Antonio Ricci il noto artista ha conosciuto Maddalena Corvaglia con cui ha intrapreso una relazione sentimentale. Dopo anni d’amore, però, la loro storia è finita prendendo due strade differenti. Ma perché è finita con l’ex velina?

Dove si sono conosciuti

Quando Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia si sono conosciuti lui era già un conduttore molto affermato, mentre lei era ai primi passi nel mondo dello spettacolo. Infatti, insieme alla collega Elisabetta Canalis vennero scelte da Antonio Ricci per fare le veline a Striscia la Notizia. Ruolo che è rimasto impresso agli italiani nonostante siano trascorsi tantissimi anni.

In un’intervista realizzata tempo fa il collega di Greggio disse che a farlo innamorare della Madda è stata la sua testa, matura nonostante i suoi 21 anni. L’artista ha affermato che non si sarebbe mai messo insieme con una ragazza che voleva stare insieme a lui solo per raggiungere una visibilità maggiore. I due si amavano realmente, infatti la loro storia è durata ben sei anni.

Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia: le ragioni della separazione

Nel corso della stessa intervista Enzo Iacchetti ha confidato che non è proprio del suo stile perdere la testa per delle donne che non lo attraggono dal punto di vista mentale. Con Maddalena Corvaglia ha vissuto un’intensa storia d’amore, ma poi la differenza d’età e visioni della vita divergenti hanno fatto si che si sono lasciati.

Dopo l’ex velina il conduttore di Striscia la Notizia ha conosciuto Tania, una ragazza che aveva 28 anni meno di lui. Anche in quel caso si è innamorato della sua testa, del suo talento e del suo modo di essere, non della sua età. E con quella ragazza addirittura ha avuto una relazione sentimentale lunga nove anni.