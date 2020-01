Sapevate che Enzo Iacchetti ha un figlio? Ecco Martino, molto somigliante al padre [FOTO]

Enzo Iacchetti e l’unico figlio Martino

Tutti sappiamo che è Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia insieme ad Ezio Greggio. Il conduttore e l’ex velina Maddalena Corvaglia si sono amati per diverso tempo, ma anni prima aveva avuto una relazione con un’altra donna con la quale è nato Martino. Quest’ultimo è l’unico figlio dell’attore e comico. Ma oltre a sapere che è figlio d’arte, cosa si conosce del ragazzo? Vi riveliamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Martino Iacchetti?

Sbirciando sul web e sui social network sappiamo che Martino Iacchetti è un ragazzo molto riservato. Infatti si hanno pochissime notizie sul figlio di Enzo. Sappiamo che è venuto al mondo nel 1986 dalla relazione del conduttore di Striscia la Notizia e dall’ex moglie Roberta.

Il giovane ha frequentato il liceo scientifico e successivamente l'università statale del capoluogo lombardo. E' abbastanza alto, circa 1,85 e come il padre, anche lui condivide la passione per il mondo dello spettacolo. A quanto pare è un musicista ed attore impegnato in teatro in commedie musicali.

Il rapporto tra padre e figlio

Ma la vita di Martino Iacchetti non è stata tutta rose e fiori. Infatti durante la sua adolescenza il giovane ha passato insieme al padre Enzo, un periodo nero che lo ha segnato moltissimo. In poche parole sin da piccolo si è trovato ad affrontare una patologia molto seria che l’ha colpito dai 16 fino ai 22 anni.

Un periodo tortuoso che però, come lo stesso stesso ragazzo ha confessato in un’intervista, hanno fatto si che il rapporto col genitore si è rafforzato ancora di più. In un’ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, Martino ha confessato di aver marinato più volte la scuola.

Mentre quando era piccolo suo padre Enzo, essendo disoccupato, lo ha accudito al posto della madre che andava a lavorare. Inoltre Iacchetti Junior ha ammesso anche che più delle volte non è d’accordo con le scelte sentimentali del papà.