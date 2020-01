Nuovo incontro tra Pago e Serena al GF VIP: la spiazzante reazione di lei (FOTO)

Pago, attualmente concorrente del GF VIP, e Serena, influencer molto attiva sui social, continuano a lanciarsi frecciatine a distanza. Nel corso della messa in onda di ieri del reality show, il conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda alcuni filmati molto interessanti inerenti il cantante.

Quest’ultimo sta approfittando di questa esperienza per fare un po’ ordine tra i suoi sentimenti e nella sua vita. Ad ogni modo, più passano i giorni e più sembra convinto dei suoi sentimenti per la Enardu, sta di fatto che pare averle dedicato anche una canzone. Proprio per questo motivo, venerdì prossimo, tra i due ci sarà un nuovo confronto.

Pago scrive una canzone per Serena

Dopo la partecipazione a Temptation Island VIP, la relazione tra Serena e Pago è volta al termine. I due protagonisti hanno deciso di interrompere la loro storia più per volere della Enardu che del cantante. Dopo un po’ di tempo, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha cominciato a pentirsi della decisione presa ed ha provato a riconquistare il suo uomo.

In una delle prime dirette del GF VIP, infatti, Serena entrò in casa per informare Pago dei suoi sentimenti. Da quel momento, il concorrente è andato in confusione ed ha cominciato a pensare di dare un’altra chance alla sua ex fidanzata.

In questi giorni di “reclusione”, il cantante pare abbia incominciato a comporre anche una canzone per la Enardu, che Pupo ha ironicamente chiamato “Stai Serena”. Il contenuto del brano sembra, infatti, proprio parlare di una relazione ancora molto importante per l’autore.

La reazione della Enardu dopo la puntata del GF VIP

Alfonso, quindi, ha informato tutti circa il fatto che venerdì prossimo, 31 gennaio, ci sarà un altro confronto tra Pago e Serena. Molto probabilmente, il gieffino confesserà alla sua ex le decisioni che ha preso sul loro rapporto. Intanto, però, Serena ha avuto una reazione alquanto strana. In questi giorni non sta molto bene a causa di un’improvvisa reazione allergica. Tuttavia, ieri non poteva certamente perdersi la diretta del reality show.

Una volta terminato il programma, però, la Enardu ha preferito non commentare quanto rivelato da Signorini e si è limitata, semplicemente, a pubblicare una IG Stories contenente una emoticon con il volto spiazzato.