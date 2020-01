Grande Fratello Vip: Barbara Alberti nella notte svela dettagli in più sul suo malore

Barbara Alberti ha detto qualcosa in più del suo malore e della permanenza in clinica durante la notte agli altri inquilini della Casa

Barbara Alberti è stata la grande protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip in questi ultimi giorni. La scrittrice già nella sesta puntata aveva avuto un piccolo scontro con Alfonso Signorini dicendo che non se la sentiva di fare le nomination.

Per lei quel contesto era troppo pesante e avrebbe voluto abbandonare il programma. Il conduttore le ha chiesto di prendersi del tempo per riflettere, ma il giorno dopo Barbara ha accusato un malore. Per questo è stata portata momentaneamente fuori dalla Casa, precisamente in una clinica per accertamenti.

Durante la settima puntata la scrittrice è rientrata in Casa dicendo di stare bene e di voler continuare a giocare. D’ora in avanti diventerà un po’ più stratega e giocatrice anche lei perché la lontananza le ha fatto capire tante cose.

Nella notte dopo la puntata, tuttavia, Barbara si è lasciata andare a qualche dettaglio in più. Ha detto che appena è stata portata nella clinica di Roma le è stato fatto un elettroencefalogramma ma non sono stati rilevati problemi. Inoltre, doveva fare anche una risonanza magnetica ma non riusciva per via della claustrofobia. Ha chiesto anche dei medicinali per addormentarsi. Pare che il malore che ha avuto fosse legato a giramenti di testa e perdita di memoria.

Le critiche del web

Il comportamento di Barbara Alberti non è piaciuto agli utenti dei social. Durante la puntata nel web dilagava molta ironia sul fatto che Barbara avesse lamentato questo malessere proprio quando si trovava al televoto. Dopo che il televoto è stato annullato, Barbara ha deciso di tornare in gioco. La cosa è sembrata molto strana.

Tuttavia, i suoi coinquilini sono stati veramente molto contenti di vederla rientrare nel reality e non l’hanno mandata in nomination di nuovo. Secondo i social è stata una strategia ben studiata dalla scrittrice. Voi che cosa ne pensate? Barbara Alberti ha avuto paura di uscire e perdere i soldi che il Grande Fratello Vip le avrebbe portato? Oppure si è trattato solo di una coincidenza che il suo malore coincidesse con la sua nomination?