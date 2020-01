Gabriele Paolini verso Emilio Fede: la resa dei conti

Arriva la resa dei conti fra Gabriele Paolini ed Emilio Fede, i Ligeri mettono i due in contatto, ma vediamo cosa è successo!

Arriva la resa dei conti fra Gabriele Paolini ed Emilio Fede, i Ligeri ne fanno un’altra delle loro e combinano un incontro virtuale fra i due. Il duo si divide e va in casa di entrambi, ovvero di Fede e di Paolini, e quest’ultimo si fa trovare in compagnia della madre.

Gabriele Paolini, come ben sappiamo, è il disturbatore televisivo più conosciuto in assoluto che da oltre vent’anni ha disturbato le dirette dei giornalisti. Qualche settimana fa sia Fede che Paolini sono stati intervistati da I Ligeri.

Paolini ha fatto delle rivelazioni scioccanti e ha parlato di aver avuto rapporti sessuali con personaggi del mondo dello spettacolo e altri addirittura impensabili. Tra i personaggi ha anche nominato Emilio Fede, con il quale ha detto di aver fatto addirittura delle orge.

La risposta di Emilio Fede a Paolini

Quando i Ligeri hanno fatto ascoltare a Fede le rivelazioni di Paolini il giornalista ha abbozzato un sorriso, e ovviamente ha smentito le sue parole. Fede ha detto che da lui c’è da aspettarsi di tutto, che è stato un mattacchione, ma che più volte gli ha anche chiesto scusa.

Insomma, alla fine i Ligeri sono riusciti ad ottenere un incontro fra i due, che c’è stato, anche se virtualmente. Paolini, come detto prima, ha accolto I Ligeri in compagnia della madre. La signora detto di non aver mai saputo quando Gabriele faceva quelle interruzioni.

La sua famiglia lo vedeva in televisione, ed era disperata perché pensava che avrebbe passato guai. Nel corso dell’intervista Paolini ha anche presentato la madre a Emilio Fede, e ha parlato della scomparsa del padre. La figura del padre, come lo stesso Fede ha riconosciuto, è stata importante per Paolini.

Fede mostra il suo affetto verso Paolini

Il giornalista ha molto apprezzato l’incontro con Paolini organizzato da i Ligeri. Fede ha riconosciuto in Gabriele l’originalità per quanto fatto, considerandolo pioniere nella sua attività di disturbatore. Quasi commosso, Fede parla con Gabriele tramite il pc e racconta come il suo atteggiamento umile lo abbia colpito.

Il giornalista si riferisce a quando Paolini è andato nel suo ufficio a chiedergli scusa, e di come Fede abbia capito che oltre c’era ben altro. Fede ha mostrato solidarietà verso Gabriele e ha detto che l’assenza del padre lo ha segnato molto. Alla fine dell’intervista gli dice di dare un caro saluto alla madre.