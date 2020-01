Vanessa Incontrada in lacrime, l’annuncio sui social: con il cuore in mano… (FOTO)

Vanessa Incontrada poche ore fa è riapparsa sui social facendo preoccupare moltissimo i suoi fan. L’attrice spagnola, infatti, è in lacrime e il suo sguardo rivolto verso una finestra lascia pensare che qualcosa la stia turbando. Leggendo la didascalia accanto all’immagine possiamo capire che nulla è come sembra ma la donna ha voluto solamente annunciare un grande evento.

Vanessa Incontrada in lacrime sui social

Affacciata in finestra, con lo sguardo perso e il volto rigato da una lacrima, Vanessa Incontrada ha subito commosso il web: “Una madre con il cuore in mano”, ha scritto l’attrice sotto la foto, inizialmente preoccupando i fan. È stato spontaneo, per molti, andare dritti con il pensiero alla vita privata della giovane mamma… A spiegare il vero motivo dello scatto è stata la stessa conduttrice. (Continua dopo il post)

Il prossimo 2 febbraio su Rai 1 inizierà una nuova fiction ‘Come una madre’ che la vede protagonista accanto a Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma, Marco Cocci e Simone Montedoro. Dando uno sguardo ai commenti, il pubblico sembra già entusiasto di vederla tornare in televisione vestendo i panni di una donna alle prese con una serie di problemi.

Come una Madre: la nuova fiction con protagonista l’attrice spagnola

Dopo il grande successo di Capitano Maria, Vanessa Incontrada è pronta a tornare sul piccolo schermo. Ancora una volta accanto a Giuseppe Zeno, l’attrice vestirà i panni di Angela. Una donna vittima di un destino avverso che per ritrovare se stessa si trasferirà in un paesino dell’arcipelago toscano.

Sull’isola, Angela diventerà amica di Elena, la sua vicina di casa madre di due ragazzi. Una sera, quest’ultima le chiederà di ospitare per una notte Valentina e Bruno per incontrare Kim, un uomo che avrebbe dovuto aiutarla ad uscire da una situazione pericolosa.

Quella che però sarebbe dovuta essere una serata tranquilla e serena si trasformerà in un incubo. Elena verrà ammazzata brutalmente e Angela ne sarà testimone. I problemi per la donna diventeranno seri quando la Polizia l’accuserà di omicidio e per paura di essere arrestata scapperà via dalla città insieme ai bambini.