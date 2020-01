Giulia Salemi confessione choc su uno dei belli del GF Vip

Giulia Salemi e la verità su Matteo Alessandroni, nuovo Super Boy del Grande Fratello Vip 4

Giulia Salemi racconta la verità in merito uno dei ragazzi più belli della casa del Grande Fratello Vip 4. Nelle scorse ore, Matteo Alessandroni è entrato nella casa più spiata d’Italia e subito si è conquistato il titolo di Mister bellezza.

Matteo, è arrivato un po’ per cercare di risollevare gli animi dei concorrenti della casa ed in particolare, le donne che avevano classificato le persone presenti in casa di sesso maschile, come un poco sotto tono. Il ragazzo non è molto famoso infatti, Matteo in particolare è stato scelto per la sua bellezza, che è indiscutibile.

Giulia Salemi choc su Matteo Alessandroni

La bella Giulia Salemi vuole raccontare che il ragazzo era già entrato nella casa del Grande Fratello vip ma quella volta era un cliente della Spa del GF. Infatti, si faceva massaggiare dalla ex fidanzata di Francesco Monte, Cecilia Rodriguez per portare a termine una prova dei concorrenti dell’epoca.

Invece, adesso è diventato un concorrente ufficiale della casa del Grande Fratello Vip 4. A tirare fuori questa verità è la nota influencer, modella e attrice italiana che partecipa molto attivamente alle discussioni in merito al Grande Fratello, sui social e nei salotti televisivi.

Matteo Alessandroni, ecco chi è

L’arrivo di Matteo Alessandroni nella casa del Grande Fratello vip non è stato solo commentato da Giulia Salemi ma anche da altre persone. Infatti, è conosciuto soprattutto, perché è stato calciatore e modello. Probabilmente ha avuto un flirt con Carmen Di Pietro che lui ha negato.

Piuttosto, il ragazzo si è fatto conoscere per la sua bellezza. È un personal trainer ed è in grado di scaldare non poco gli animi. Infatti, aveva partecipato anche a Temptation Island 2019 e ad alcune trasmissioni. Adesso, nella casa del Grande Fratello insieme a dei vip di calibro sicuramente maggiore, farà conoscere la sua personalità.

Il Super boy è stato chiamato in causa anche un po’ per vivacizzare le situazioni nel rapporto tra i sessi. Chissà cosa accadrà, ma quello che sembra che dalla sua personalità tutt’altro che mite, potrebbe fare un buon effetto agli abitanti della casa più spiata d’Italia. La cosa sicura è che un ragazzo bellissimo e dal fisico fisico mozzafiato.

Le donne presenti in casa di certo hanno apprezzato l’arrivo di uno dei super boys del Grande Fratello vip. Matteo Alessandroni è entrato in casa insieme a Gianluca Irpino, ex corteggiatore di Uomini e Donne.