Uomini e Donne: un ex corteggiatore molto conosciuto vuole tornare per Giovanna Abate

Uomini e Donne: un ex corteggiatore molto conosciuto vuole tornare in studio per Giovanna

Si sa che dopo la scelta di Giulio Raselli, che si è innamorato perdutamente di Giulia D’Urso, Maria De Filippi ha proposto a Giovanna Abate il trono. La ragazza ha accettato sperando di riuscire a voltare pagina dalla delusione appena subìta e poter trovare una persona adatta a lei.

Al momento è stata registrata una sola puntata con Giovanna come tronista e ha già dimostrato di avere le idee ben chiare. Ma che cosa penserà di un noto ex corteggiatore che vuole tornare a Uomini e Donne per lei?

Stiamo parlando di Manuel Galiano. Manuel aveva corteggiato Giulia Cavaglia insieme a Giulio Raselli (tra loro non c’è mai stato un bel rapporto) ed era stato la scelta della tronista. Poi però le cose non sono andate bene e si sono lasciati dopo due settimane. L’ex corteggiatore aveva manifestato la sua contentezza per Giovanna che aveva avuto la possibilità di sedersi sul trono.

Poi, a domanda diretta sul fatto di poterlo rivedere in trasmissione per lei, lui ha risposto molto chiaramente con un "Vorrei". Insomma, Manuel tornerà a Uomini e Donne? Che cosa farà Giovanna?

Le prime anticipazioni del nuovo trono

Dopo qualche giorno dalla scelta di Giulio Raselli, la redazione di Uomini e Donne ha chiamato Giovanna chiedendole di andare in studio con una scusa. Una volta arrivata, l’ex corteggiatrice si è trovata tutto buio e una luce puntata sulla sedia rossa, lì tutta per lei. Giovanna non poteva crederci ma Maria De Filippi le ha confermato che era tutto vero e lei ha accettato con grande emozione.

Nella sua prima puntata Giovanna ha visto scendere per lei tanti ragazzi tra cui due volti conosciuti. Il primo è Francesco, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, ma Giovanna l’ha eliminato subito perché non le piace.

Mentre il secondo è Sammy Hassan, l’ex tentatore di Temptation Island che si era avvicinato molto a Cristina Incorvaia, ve lo ricordate? Non rimane che attendere le anticipazioni delle prossime registrazioni per sapere come andrà la nuova avventura della nuova tronista.