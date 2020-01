Grande Fratello Vip: un concorrente nella notte confessa di aver organizzato le nomination e non solo

Un concorrente ha ammesso di aver organizzato le nomination e ha palesato l’intenzione di voler ‘sistemare’ qualcuno. Ecco di chi si tratta

Lunedì 27 gennaio è andata in onda la settima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Gli uomini hanno dovuto nominarsi tra di loro e ben tre voti sono stati rivolti ad Andrea Montovoli che si trova al televoto con Patrick e Rita Rusic.

Tuttavia, nella notte del martedì un concorrente ha chiaramente ammesso di aver organizzato le nomination. Si tratta di Michele Cucuzza che, parlando con Adriana Volpe, era molto compiaciuto di aver “scansato” la nomination dal momento che si sentiva in pericolo per quella settimana.

Il giornalista ha confessato che gli sono bastati pochi minuti, degli sguardi d’intesa e così tre persone hanno votato per Andrea. Cucuzza continuava a ridere nel parlare di questo e gli utenti che stavano guardando la diretta si sono scagliati contro di lui. L’indignazione del web non è stata solo per questo, ma anche per un’altra frase che Cucuzza ha detto subito dopo aver confessato il complotto.

Il giornalista ha detto chiaramente che deve “sistemare” Paolo Ciavarro perché ha votato Fabio Testi. A quel punto nei social sono piovuti commenti a non finire. Tante persone hanno promesso che alla prima occasione voteranno a più non posso per eliminarlo dal gioco visto il suo comportamento scorretto.

Gli accordi per le nomination

Da sempre al Grande Fratello ci sono persone che si mettono d’accordo per le nomination. Tuttavia, non sempre questo comportamento è stato scoperto. Alcune volte si è sorvolato sulla questione, altre volte, invece, i concorrenti “colpevoli” sono stati redarguiti.

In questo caso non sembra che per la produzione e per Alfonso Signorini sia un problema. Infatti, quando Barbara Alberti ha fatto il suo nome durante la diretta dicendo che lo faceva per “accordi presi precedentemente” nessuno ha avuto qualcosa da ridire.

Forse un certo tipo di accordo è permesso quando alcuni concorrenti diventano amici e “si promettono” di arrivare fino alla fine insieme, ma nel caso di Michele Cucuzza voi che cosa ne pensate? Andrea Montovoli ha chiesto se c’è stato un accordo e gli altri inquilini della Casa hanno negato. Che cosa succederà nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip?