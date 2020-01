Amadeus distrutto dagli attacchi di Michelle Hunziker: l’inedito retroscena su Sanremo 2020

Il Festival di Sanremo 2020 non ha ancora aperto i battenti, ma i gossip e le polemiche sono già tanti. A finire nel mirino dell’opinione pubblica è stato proprio il conduttore. In seguito ad una conferenza stampa sul Festival, Amadeus è stato preso di mira da molti personaggi dello spettacolo, tra cui Michelle Hunziker.

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini e in edicola a partire da oggi mercoledì 29 gennaio, ha raccontato quale sia stata la reazione del conduttore alle parole della sua collega. Stando a quanto emerso, sembra proprio che Amadeus ci sia rimasto malissimo.

Le dichiarazioni di Michelle Hunziker contro Amadeus

Un po’ di giorni fa, durante una conferenza stampa su Sanremo 2020, Amadeus aveva parlato della co-conduttrice Francesca Sofia Novello ed aveva detto delle parole che sono state interpretate male. Nel caso specifico, il conduttore si era complimentata con lei per essere una donna intelligente che sa stare un passo indietro ad un grande conduttore. Tali affermazioni hanno indignato moltissime persone. Tra queste, l’attacco più pesante contro Amadeus è stato fatto da Michelle Hunziker.

La donna ha dichiarato di essere indignata per le frasi del conduttore, poiché si aspettava una maggiore delicatezza e rispetto verso il genere femminile. Lei, tuttavia, non è stata l’unica ad andarci giù in modo pesante contro il conduttore. Ad ogni modo, pare che il suo intervento sia stato quello che più di tutti ha ferito Amadeus.

La reazione del conduttore

Sul settimanale di Signorini, infatti, è trapelato un retroscena in merito alla reazione di Amadeus alle parole di Michelle Hunziker. Stando a quanto emerso sembra che il conduttore abbia detto di non aspettarsi minimamente questo colpo basso da parte della sua collega.

A suo avviso, infatti, Michelle avrebbe dovuto capire che le sue affermazioni non volevano essere offensive nei confronti delle donne. La moglie Giovanna Civitillo, infatti, potrebbe essere una testimone perfetta di come Amadeus dia una grande importanza al genere femminile. L’artista, in una precedente occasione, aveva detto che in casa è proprio sua moglie a comandare. Per il momento, la showgirl e conduttrice non ha commentato la reazione di Amadeus. Vedremo se lo farà.