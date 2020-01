Nuova crisi per Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: il dettaglio non passa inosservato

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tra le coppie più discusse sul web. Il motivo di tanto clamore risiede nel fatto che i due cantanti hanno spesso messo in piazza la loro vita sentimentale, generando particolare sgomento. Nel caso specifico, la coppia si è trovata ad affrontare diverse crisi, la più profonda li ha portati addirittura ad una separazione vera e propria.

Dopo i dissapori, però, tra i due è tornato il sereno ma, stando a quanto riportato su Chi, la quiete potrebbe essere durata davvero poco. In questi giorni, infatti, è probabile che i due stiano vivendo altri problemi di coppia.

Il dettaglio notato da Chi su Anna e Gigi

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che è in edicola a partire da oggi 29 gennaio, ha sganciato una bomba molto pesante su Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Dall’articolo in questione si legge che i due potrebbero essere immersi in una nuova crisi. Il dettaglio che ha fatto sorgere questo sospetto risiede nel fatto che la coppia non appare più su Instagram da diverso tempo.

Quando sancirono il loro ricongiungimento, infatti, i due pubblicarono foto e contenuti nei quali lasciavano trapelare tutto il loro amore. Da un bel po’ di tempo, però, non ci sono tracce di loro due insieme. L’ultima apparizione pubblica in reciproca compagnia risale a novembre. In quella occasione, la cantante di Sora fu ospitata all’interno del programma condotto dal suo compagno e da Vanessa Incontrada.

La Tatangelo e D’Alessio molto impegnati sul lavoro

Al momento, sia Anna Tatangelo sia Gigi D’Alessio sono molto impegnati con il loro lavoro. La prima sta per lanciare il suo nuovo singolo, mentre il cantante partenopeo è impegnato con dei concerti insieme a Nino D’Angelo. Pertanto, il motivo della loro mancata apparizione sui social potrebbe essere legata anche ai numerosi impegni lavorativi.

Ad ogni modo, questa interpretazione risulta un po’ incoerente considerando il fatto che i due personaggi sono alquanto attivi su Instagram tra foto e IG Stories. In ogni caso, nessuno dei due ha fatto menzione della questione, per questo l’indiscrezione resta solo un pettegolezzo che necessita di conferma.