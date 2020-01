Antonio Zequila squalificato dal GF VIP? Le frasi choc contro Patrick: “Sfondagli il cranio”

Si è verificato un altro caso di violenza verbale all’interno della casa del GF VIP. Antonio Zequila, infatti, ha pronunziato delle frasi assurde contro Patrick Pugliese per le quali potrebbe essere squalificato. Quest’ultimo è stato da tutti accusato di russare troppo causando notti insonni ai suoi compagni di stanza.

Per tale ragione, questa mattina, alcuni di essi no ce l’hanno più fatta ed hanno avuto un duro sfogo contro di lui. Il più perentorio è stato certamente Zequila che, infatti, ha indignato i telespettatori, i quali hanno chiesto che vengano presi immediatamente dei seri provvedimenti.

Antonio Zequila contro Patrick Pugliese

Non è la prima volta che il concorrente Antonio si rende protagonista di frasi assurde contro alcuni coinquilini. Tutti, infatti, ricorderanno quanto pronunciato contro Valeria Marini. Ciò che, tuttavia, sta generando particolare sgomento è il fatto che la produzione del reality show non stia prendendo alcun provvedimento per punire un simile comportamento.

Questa mattina, poi, Antonio Zequila pare abbia toccato davvero il limite pronunciando frasi per cui il web chiede che venga squalificato.Nel caso specifico, il concorrente ha sbottato contro il suo compagno d’avventura Patrick Pugliese a causa del suo continuo russare durante la notte.

Er Mutanda ha detto ai suoi compagni d’avventura di voler legare ad un palo Pugliese per poterlo torturare. Vorrebbe lanciargli cose sui denti e sui genitali per farlo smettere di dare fastidio.

Il web chiede che il concorrente venga squalificato

Il momento più grave, però, è accaduto quando ha detto che gli vorrebbe sfondare il cranio. Molto probabilmente, il tono adoperato dal concorrente era ironico, ma il GF VIP ci insegna che questo non basta a giustificare simili comportamenti. Salvo Veneziano, infatti, per essersi comportato in modo analogo è stato squalificato dal gioco e per il web la stessa sorte dovrebbe toccare anche ad Antonio Zequila.

Numerosi telespettatori hanno pubblicato molti Tweet volti a criticare la politica che sta seguendo la produzione del reality show con i concorrenti. Sembra, infatti, che sia d’uomo adoperare due pesi e due misure a seconda del protagonista. Ad ogni modo, il GF VIP sta facendo le indagini del caso e a breve si saprà se il concorrente verrà squalificato, o almeno solo rimproverato ufficialmente.