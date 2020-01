Barbara D’Urso in ospedale, la diagnosi del medico: la conduttrice rivela il suo problema ai fan [FOTO]

I numerosi impegni professionali di Barbara D’Urso

Dopo la pausa natalizia con tanto di vacanze in Spagna e Dubai, Barbara D’Urso è tornata a pieno ritmo con i suoi impegni televisivi. Infatti Lady Cologno da circa tre settimane è di nuova alla guida di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso, il talk della domenica sera che sta riscontrando un discreto successo. Carmelita è molto attaccata al suo pubblico televisivo ma anche quello social.

Infatti su IG condivide spesso momenti del suo quotidiano come: la colazione, le prove, la danza e anche cose meno piacevoli. Una dimostrazione ce l’ha data lei stessa nella serata di martedì quando tra le sue Stories ha postato dei video che la ritraggono con un medico. Cosa è successo?

Lady Cologno si reca dal medico per un problema alla caviglia

Chi segue Barbara D’Urso sa perfettamente che è mattiniera perché prima di recarsi negli studi Mediaset di Cologno Monzese pratica del ballo nella sua palestra personale. Lady Cologno fa almeno tre ore di danza classica al dì, accostandola sempre ad una dieta alcalina che le da la possibilità di essere in forma strabiliante.

Ma nella serata di martedì Carmelita si è recata presso il suo dottore di fiducia, accusando un fastidioso dolore alla caviglia destra. Per questo motivo il medico le ha immediatamente effettuato una ecografia per valutare se ci siano delle lesioni o strappi. Il professionista ha detto che la D’Urso ha la classica caviglia da ballerina, la quale ha subito numerosi traumi dovuti ai duri allenamenti.

Barbara D’Urso dovrà danzare con una particolare fasciatura

Il tutto è stato documentato con delle Stories sul suo seguitissimo profilo Instagram. Il suo medico di fiducia, in merito alla visita realizzata dopo la diretta di Pomeriggio Cinque, ha riferito a Barbara D’Urso che non potrà allenarsi con la danza se non indossa una fasciatura alla caviglia.

Oltre a questo il dottore le ha consigliato anche di evitare di praticare alcune pose della danza classica, come ad esempio il pliés. In questo modo Lady Cologno non affaticherà più del dovuto la caviglia evitando di incorrere a dei danni maggiori. Sicuramente Carmelita avrà ricevuto tantissimi messaggi di incoraggiamento in Direct augurandole una pronta guarigione. Ecco un paio di foto: