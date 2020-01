Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, la figlia Maria uguale alla mamma: com’è diventata [FOTO]

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono senza dubbio una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da anni, precisamente dal 1983, e la loro storia d’amore non è mai stata oggetto di pettegolezzi. (Continua dopo la foto)

L’amore per la piccola Maria

Tempo fa i coniugi sono stati protagonisti di un vero e proprio calderone. La coppia ha infatti deciso di mettere al mondo un figlio e questa scelta, a causa dell'età, è stata non poco criticata. Senza lasciarsi scoraggiare nè scalfire dalle polemiche, sono stati più forti di tutto e tutti e, a 53 anni compiuti, la bellissima ballerina ha dato alla luce la Maria.

La piccola è la gioia della famiglia Turchi e sui social i danzatori sono soliti condividere foto che li ritraggono insieme a lei. Carmen e Enzo hanno anche espresso il desiderio di allargare la famiglia e di dare a Maria una sorellina.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: amore senza fine

Sono affiati, complici, uniti, ma soprattutto eternamente innamorati. Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi non hanno dubbi e da sempre continuano a scegliersi ogni giorno. I due, che condividono anche la sfera lavorativa da sempre, in una recente intervista hanno parlato del segreto del loro amore che risiederebbe nel “non portarsi mai rancore”.

La polemica del ballerino

Recentemente il ballerino Enzo Paolo Turchi si è messo a nudo parlando pubblicamente delle difficoltà che sta riscontrando in questo ultimo periodo della sua vita. Il coreografo nel salotto tv di Storie Italiane, ha raccontato alla padrona di casa Eleonora Daniele di percepire una pensione molto bassa.

Dopo quasi 50 anni di lavoro come ballerino percepisce infatti un assegno pari a 720 euro. Ha inoltre sottolineato di non aver problemi economici perchè ancora richiesto come ballerino, ma quando non ce la farà più?