Una Vita anticipazioni spagnole: Antonito sfidato a duello, Lolita ha un malore

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che, molto presto, i telespettatori della penisola iberica assisteranno ad un triste episodio per Lolita e Antonito. I due giovani, dopo il matrimonio, incominceranno a manifestare la volontà di costruire una famiglia. Ad un certo punto, però, il Palacios verrà sfidato a duello da un nuovo arrivato.

La Casado sarà molto preoccupata per quanto potrebbe accadere a suo marito. Lo stato di apprensione sarà così esasperato al punto che la donna sarà colta da un malore improvviso e sarà condotta in ospedale.

Una Vita: Antonito in pericolo

Non sembra esserci pace per la coppia formata da Lolita e Antonito. In seguito alle infinite peripezie allo scopo di convolare a nozze, i due protagonisti affronteranno un altro dramma. A Acacias, infatti, arriverà Ildelfonso, il quale sin da subito mostrerà di essere un personaggio alquanto bizzarro. Stando alle anticipazioni spagnole di Una Vita, vedremo che quest’ultimo deciderà di affrontare a duello Antonito.

In realtà, i duelli sono stati eliminati dal paese da molto tempo, più precisamente da quando Arturo Valverde ha scelto di sancire la pace con i vicini. Ad ogni modo, molto presto questa quiete verrà spazzata via dal nuovo arrivato. Per il momento non si conoscono esattamente i motivi per cui Ildelfonso deciderà di sfidare il marito di Lolita in questa lotta che vedrà salvo un solo uomo.

Lolita si sente male e va in ospedale

Ad ogni modo, le anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita rivelano che tale scontro non avverrà. Antonito, infatti, riuscirà ad evitare che possa accadere il peggio attraverso uno stratagemma. Tuttavia, prima che il pericolo venga sfatato, Lolita sarà molto provata dalla notizia del duello che dovrebbe vedere coinvolto suo marito. Per tale ragione, colta da un momento di sconforto, avrà un malore.

I suoi cari provvederanno immediatamente a condurla in ospedale per fare tutte le indagini del caso. Per fortuna si tratterà solo di un malanno causato dal troppo stress e dalle ansie. Dopo un breve periodo di degenza, quindi, la fanciulla tornerà a casa dal suo amato. Una volta scongiurato anche il pericolo circa il duello, i due potranno cimentarsi nella costruzione di una famiglia.