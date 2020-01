Serena Enardu e Pago, un fan le chiede se lo ama davvero e lei spiazza tutti: “No…” (FOTO)

Tra le love story più interessanti del momento c’è, sicuramente, quella tra Serena Enardu e Pago. Quest’ultimo si trova all’interno della casa del GF VIP e la sua ex ha deciso di interferire nel suo percorso per spiegargli cosa prova realmente per lui.

In occasione della prossima messa in onda del reality show, che sarà venerdì 31 gennaio, i due avranno modo di confrontarsi una seconda volta. Ad ogni modo, prima che questo accada, alcuni fan ne hanno approfittato per fare qualche domanda alla fanciulla in merito ai suoi reali sentimenti per il cantante. La risposta di lei ha spiazzato davvero tutti.

La risposta piccata di Serena alla domanda di un utente

Dopo un periodo un po’ burrascoso, Serena sta riprendendo in mano la sua vita e sta tornando a riscuotere anche molto successo sui social. Il pubblico è tornato a stare dalla sua parte e a provare a comprendere i motivi che l’hanno spinta ad agire come ha fatto. Tuttavia, c’è ancora chi mette in dubbio i suoi sentimenti per il concorrente del GF VIP. Per tale ragione, le è stato chiesto di palesare, una volta per tutte, il suo amore.

Un utente di Instagram, infatti, ha chiesto a Serena Enardu di dire se ama oppure no Pago. La donna, visibilmente irritata, ha risposto in modo negativo e svelando che si diverte semplicemente a torturare il prossimo. La risposta dell’influencer è stata chiaramente provocatoria e sarcastica. Questo perché non riesce evidentemente a comprendere come facciano a mettere ancora in dubbio i suoi sentimenti.

La Enardu “contro” l’ex di Pago

In seguito a tutto quello che ha fatto per il suo compagno, infatti, le sembra incomprensibile continuare a non capire che è follemente innamorata di lui. In seguito, un altro fan ha chiesto a Serena Enardu di commentare l’intervento dell’ex moglie di Pago a Pomeriggio 5. Miriana Trevisamn, infatti, ha espresso cosa pensa del rapporto tra i due nel programma di Barbara D’Urso.

Nel caso specifico, ha esortato il suo ex a seguire il suo cuore e fare ciò che lo rende più felice. Ad ogni modo, a questa domanda la Enardu ha risposto in modo molto seccato e conciso dicendo semplicemente di non essere solita guardare quel programma.